В Музее Дубны установили витрины и подиумы нового поколения

Информационный тур в Ногинск и Ивановское состоялся 9-10 ноября. Его организовало Министерство культуры и туризма Московской области для туристических компаний из Москвы и Подмосковья. Участие приняли такие турфирмы, как «Тартаринка», Центр туризм «Остров», турагентство «Маргаритка, турфирма «Кругозор» и другие.