В Музее Дубны установили витрины и подиумы нового поколения

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Для Музея Дубны приобрели 10 витрин нового поколения, сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Они идеально подсвечивают экспонаты и защищают от ультрафиолета.
Помимо этого, закуплены специальные подиумы для объёмных предметов. Это современное музейное оборудование, соответствующее всем требованиям хранения экспонатов.
Увидеть новые витрины можно будет совсем скоро. Сейчас в музее работают над двумя новыми выставками. Одна посвящена истории развития железной дороги в Дубне. Первый поезд на станцию «Большая Волга» пришёл 90 лет назад, в 1934 году. В экспозиции – отрезки рельсов, билеты на электрички разных времён.
Готовится и экспозиция к Новому году. На выставке можно будет окунуться в прошлое, вспомнить, как наряжали ёлку, какие открытки отправляли в советские годы.
Глава Дубны Максим Тихомиров обсудил с руководством музея подготовку к выставкам, оценил экспозицию, посвящённую железным дорогам, поздравил коллектив с 30-летием музея.
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«Защитное стекло имеет покрытие, не пропускающее ультрафиолет, который, как известно, разрушает предметы. Эти витрины оборудованы бестеневым освещением, то есть предмет, который освещён на экспозиционном поле, будет равномерно освещён со всех сторон», – пояснил директор Музея Дубны Алексей Панков.
Увидеть новые витрины можно будет совсем скоро. Сейчас в музее работают над двумя новыми выставками. Одна посвящена истории развития железной дороги в Дубне. Первый поезд на станцию «Большая Волга» пришёл 90 лет назад, в 1934 году. В экспозиции – отрезки рельсов, билеты на электрички разных времён.
Готовится и экспозиция к Новому году. На выставке можно будет окунуться в прошлое, вспомнить, как наряжали ёлку, какие открытки отправляли в советские годы.
Глава Дубны Максим Тихомиров обсудил с руководством музея подготовку к выставкам, оценил экспозицию, посвящённую железным дорогам, поздравил коллектив с 30-летием музея.
«За три десятилетия сотрудники проделали колоссальную работу, сохраняя и популяризируя нашу историю. Музей продолжает развиваться, а число его посетителей только растёт», – сказал Тихомиров.Сотрудники пообещали продолжать удивлять интересными находками и выставками жителей и гостей города.
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Лора Луганская