Глава Дубны Тихомиров осмотрел новое оборудование местной больницы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров осмотрел новое медицинское оборудование, поступившее в Дубненскую больницу по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Эндоскопическое отделение больницы оснастили оборудованием, сменившим старое, которому уже более 20 лет. Это стойка с двумя видеоколоноскопами и гастроскопом. Медтехнику стоимостью свыше 13 млн рублей закупили благодаря программе «Модернизация первичного звена» и нацпроекту «Здравоохранение».
Гастроскопия и колоноскопия – исследования, которые входят в число самых востребованных. За этот год в Дубненской больнице уже проведено более 3 тыс. таких обследований.
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Гастроскопия и колоноскопия – исследования, которые входят в число самых востребованных. За этот год в Дубненской больнице уже проведено более 3 тыс. таких обследований.
«Записаться на исследование теперь будет проще, а его качество улучшится. И в целом выявляемость заболеваний будет более высокого уровня», – пояснила врач-эндоскопист Дубненской больницы Екатерина Дегтярёва.Тихомиров и депутат Мособлдумы Александр Орлов регулярно встречаются с медперсоналом больницы. В этот раз поговорили с сотрудниками, которые только что переехали в наукоград.
«Медики отметили, что, для эффективной работы не хватает дуоденоскопа – аппарата для визуальной диагностики патологии двенадцатиперстной кишки. Пока дубненцы для проведения ряда операций вынуждены ездить в Дмитров и Долгопрудный. Решили с Александром Орловым выделить средства из депутатского фонда на новое оборудование», – рассказал Тихомиров.Новое оборудование позволяет врачам проводить диагностику с минимальным дискомфортом для пациентов и точно выявлять различные патологии, даже на ранних стадиях.
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Лора Луганская