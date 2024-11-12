В Дубне этой зимой обустроят пять лыжных трасс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Пять лыжных трасс общей протяжённостью свыше 18 километров обустроят на территории градского округа Дубна этой зимой — на две больше, чем в прошлом году. Подготовку к зимнему сезону на стадионе «Юде-Кон» проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На повестке дня — уборка лыжни от веток, обустройство зон для лыжного инвентаря и освещения», — говорится в сообщении.Отмечается, что одна из лыжных трасс протяжённостью 12 километров будет проходить через всю правобережную часть Дубны: под лыжню приспособят велодорожку, построенную в этом году. Лыжня также будет и в Парке семейного отдыха.
«Мы постарались, чтобы в каждом районе города была удобная площадка для занятий зимними видами спорта», — подытожил глава Дубны Максим Тихомиров.Читайте также:
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