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В Дубне открыли скалодром европейского уровня

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Современный скалодром открыл в Дубне Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), это первый скалодром такого уровня на территории Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зал проектировался нашими специалистами, учитывая современные тенденции. Я лазал на разных скалодромах мира — этот ничем не хуже мировых образцов», — заявил директор Дубненского клуба скалолазания Леонид Григоренко.
В зале есть несколько десятков трасс разного уровня сложности. Глава округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что тренироваться здесь смогут как сотрудники ОИЯИ, так и остальные горожане, занимающиеся альпинизмом.


Альпинисты будут отрабатывать в зале необходимые навыки в безопасных условиях.

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#дубна
#альпинист
#спорт
#максим тихомиров
В турнире по настольному теннису в Кашире приняли участие более 30 спортсменов
11 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытый парный турнир для любителей настольного тенниса «Тарасковский накат» состоялся в спортклубе «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, его участниками стали свыше 30 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир проводился в форовом формате: в каждой партии в пользу пары с меньшим общим рейтингом начислялось одно очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар. Всего в турнире приняли участие 16 пар», — говорится в сообщении.
Первое место турнира занял каширский дуэт Александра Зинина и Владислава Ярцева. Серебряную медаль завоевали Александр Виноградов и Юрий Журавлев, представлявшие Кашире и Серебряные Пруды, а бронза досталась каширским спортсменам Виталию Байбакову и Вячеславу Климову.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#спорт
#кашира
#теннис
#турнир
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Подмосковные спортсменки выиграли семь медалей на чемпионате России по боксу среди женщин
11 ноября 2024, 10:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На чемпионате России по боксу среди женщин представительницы Московской области завоевали пять золотых и две серебряные медали, став лидерами по количеству золотых наград, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам чемпионата в женскую сборную России вошли 10 спортсменок из Московской области: Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачёва, а также Дарья Калачёва из Серпухова, Полина Спирина из Домодедова и Дарья Панова из Электростали.

Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 1 по 10 ноября в Серпухове. В соревнованиях участвовали 172 спортсменки из 50 регионов России.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#спорт
#чемпионат россии
#медали
#турнир
#бокс
#подмосковье
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Каратист из Электрогорска стал двукратным чемпионом Всероссийских соревнований
11 ноября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ученик 4Б класса лицея в Электрогорске Андрей Колесников одержал победы на двух Всероссийских соревнованиях по киокусинкай-карате — турнире «Медный всадник» в Санкт-Петербурге и турнире «Большое противостояние» в Москве, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«На соревнованиях Андрей Колесников представлял подмосковный спортивный клуб «Знамя труда», к турнирам его подготовили тренеры Иван Федулов и Вадим Маныкин», — говорится в сообщении.
Турнир «Медный всадник» проходил 26-27 октября, а «Большое противостояние» завершилось 10 ноября. В каждом из соревнований приняли участие свыше полутора тысяч сильнейших российских спортсменов.

Отмечается, что представители Павлово-Посадского округа также завоевали призы соревнований по дзюдо: на высшую ступень пьедестала поднялся Кирилл Власов, а бронзовые медали выиграли Анна Наконечная, Иван Аржанов, Елена Гришина, Алина Кенеева и Арина Полежаева.

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#павловский посад
#каратэ
#спорт
#школьник
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Baza: Раскрыли сумму алиментов, которая удерживается с футболиста Сафонова
Футболист ПСЖ Сафонов будет выплачивать алименты в размере 21 тысячи в месяц
10 ноября 2024, 21:26

Матвей Сафонов (Фото: riamediabank/Максим Богодвид)

Из заработной платы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова будут удерживать 21 тысячу рублей алиментов в месяц, информирует Телеграм-канал Baza.
В недавнее время футболисту назначили минимальный размер выплат по алиментам, так как размер его реальной зарплаты в ПСЖ остаётся неизвестным. В связи с этим алименты рассчитывают по средней зарплате по Российской Федерации — её размер составляет около 82 тысяч рублей в месяц.

Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия хочет, чтобы вратарь предоставил ей копии договоров с ПСЖ и предыдущим клубом — «Краснодаром». Сафонов должен ей уже 67,5 миллиона рублей, заявила женщина.

Ранее трансфер Матвея Сафонова в ПСЖ мог оказаться под угрозой срыва из-за запрета на выезд из Российской Федерации — у него были задолженности по алиментам бывшей жене. Футболист всё же выехал из России и подписал контракт, за трансфер вратаря заплатили 20 миллионов евро.

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Спортивный директор Амарал покидает «Спартак»
#евро
#алименты
#женщина
#зарплаты
#контракт
#футболист
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Спортивный директор Амарал покидает «Спартак»
10 ноября 2024, 18:49

Томаш Амарал (Фото: riamediabank/Илья Питалев)

Португалец Томаш Амарал ушёл с должности спортивного директора футбольного клуба «Спартак».
О его уходе 10 ноября объявили на официальном сайте футбольной команды.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении клуба.

Португалец Томаш Амарал занимал должность спортивного директора футбольного клуба «Спартак-Москва» начиная с декабря 2023 года. До работы в данном ФК он был старшим скаутом в лиссабонском футбольной команде «Бенфика».

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА. Команды встретились во время 14-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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#москва
#матч
#спартак
#футбол
#спорт
#клуб
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Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон
10 ноября 2024, 14:36

Елена Вяльбе (Фото: riamediabank/Виталий Белоусов)

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Москва 24» поделилась, что жалеет о своих словах о том, что нужно скинуть бомбу в центр Лондона.
«Наверное, последнее (высказывание) про Лондон… Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу), то не надо было и говорить», — рассказала Елена Вяльбе.

27 сентября выяснилось, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение спортсменов из Российской Федерации. Тогда президент Федерации лыжных гонок сказала, что если бы Россия отправила бомбу в центр столицы Великобритании, то «всё бы уже закончилось» и спортсменов ​из РФ ​пустили выступать на соревнованиях.

Ранее российское Правительство упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.

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Украинская бобслеистка Гунько пыталась оправдать допинг антироссийской позицией

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#мок
#спорт
#спортсмены
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Депутат Госдумы назвал попытку Гунько оправдать допинг политической позицией несерьёзной
10 ноября 2024, 13:17

Дмитрий Свищев (Фото: duma.gov.ru)

Украинская бобслеистка Лидия Гунько попыталась оправдать нарушение антидопинговых правил своей антироссийской позицией. Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев назвал такой ответ спортсменки несерьёзным.
«Прикрываться политической позицией, еще и приплетая сюда Россию — все это выглядит несерьезно», — подчеркнул Дмитрий Свищев.

На Олимпийских играх-2022 у украинской спортсменки взяли анализы. В них нашли запрещённый препарат — он относится к классу стероидов. Тестирование проводилось Международным агентством допинг-тестирования (ITA).

В ходе расследования Лидия Гунько сказала, что сомневается в объективности исследования, которое провело ITA, так как уверена во вмешательстве в дело третьей стороны. Украинская спортсменка думает, что на результаты тестирования могла повлиять её антироссийская позиция.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не принял во внимание аргументацию Лидии Гунько. Её обвинили в нарушении антидопинговых правил и на четыре года дисквалифицировали. Отстранение действует с момента взятия допинг-пробы, которая дала положительный результат.


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#суд
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#допинг
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#спортсмены
#соревнования
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Украинская бобслеистка Гунько пыталась оправдать допинг антироссийской позицией
09 ноября 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Украинская бобслеистка Лидия Гунько, в чьей допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество, пыталась избежать справедливого наказания. Она заявила, что в деятельность Международного агентства допинг-тестирования (ITA) вмешалась третья сторона из-за её антироссийской позиции.
Запрещённое вещество в организме спортсменки было обнаружено в пробе, взятой у неё в ходе Олимпиады 2022 года в Пекине, напоминает ТАСС. ITA предложило Гунько признаться в нарушении антидопинговых правил, что позволило бы ей получить три года дисквалификации вместо стандартных четырёх. Она отказалась.

Дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS). Украинская бобслеистка заявила, что сомневается в честности проведённых исследований, так как в него могла вмешаться «третья сторона» из-за её жёстких политических высказываний в адрес России. CAS не принял аргументы спортсменки, подчеркнув, что ITA не руководствуется сиюминутными политическими движениями, а индивидуально рассматривает каждый случай. Гунько отбудет полный срок дисквалификации — четыре года.

К слову, на Олимпиаде в Пекине она заняла последнее 20-е место.

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#суд
#дело
#олимпиада
#допинг
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РФС отстранил хвалившего себя в телеграм-канале арбитра Безбородова
09 ноября 2024, 11:49

Фото: istockphoto/kinemero

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей до конца сезона. Он признан виновным в нарушении Дисциплинарного регламента РФС для арбитров.
Ранее в одном из телеграм-каналов появился комментарий пользователя со скрытым именем, в котором давалась высокая оценка судейству матча Владиславом Безбородовым. Позднее выяснилось, что сообщение оставил сам Безбородов — его имя отображалось у тех, у кого в контактах был номер телефона арбитра.

«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи»», — говорилось в другом комментарии.

Кроме того, этот же пользователь позволил себе оскорбительные высказывания в адрес футбольных судей Сергея Лапочкина и Анатолия Синяева, которые критиковали Безбородова.

Согласно Дисциплинарному регламенту РФС, арбитрам запрещены публичные комментарии. Безбородов не будет судить матчи Российской премьер-лиги и других соревнований, проводимых под эгидой РФС, до конца сезона 2024/25.

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#футбол
#судья
#телефон
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