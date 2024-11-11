В Дубне открыли скалодром европейского уровня

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Современный скалодром открыл в Дубне Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), это первый скалодром такого уровня на территории Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зал проектировался нашими специалистами, учитывая современные тенденции. Я лазал на разных скалодромах мира — этот ничем не хуже мировых образцов», — заявил директор Дубненского клуба скалолазания Леонид Григоренко.В зале есть несколько десятков трасс разного уровня сложности. Глава округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что тренироваться здесь смогут как сотрудники ОИЯИ, так и остальные горожане, занимающиеся альпинизмом.
Альпинисты будут отрабатывать в зале необходимые навыки в безопасных условиях.
Читайте также:
ОЭЗ «Дубна» будет обучать специалистов для технологических предприятий
В Дубне стартовала стратегическая сессия по развитию города будущего
В Дубну в этом туристическом сезоне прибыли рекордные 159 теплоходов
Лев Каштанов