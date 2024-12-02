В городском парке Каширы открылась резиденция Деда Мороза

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Резиденция Деда Мороза заработала в городском парке Каширы, она расположена в шатре слева от главной парковой сцены, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Как рассказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей, зимний сезон здесь начался с зажжения праздничной иллюминации и гирлянд на новогодних елях. В парке провели шествие барабанщиков, организовали тематическую фотозону и угощение горячим чаем из самовара. Распахнула двери и резиденция главного зимнего волшебника.
Теперь любой желающий может написать письмо с заветным желанием и опустить его в почтовый ящик Деда Мороза, установленный в резиденции.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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«В домике царит сказочная атмосфера: стоит нарядная елка, мерцают гирлянды, на стенах изображены лесные звери», — говорится в сообщении.
Теперь любой желающий может написать письмо с заветным желанием и опустить его в почтовый ящик Деда Мороза, установленный в резиденции.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Лев Каштанов