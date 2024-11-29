В Кашире провели конкурс детских проектов «Тема семьи в пословицах и поговорках»

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Конкурс детских проектов, посвящённых теме семьи в пословицах и поговорках, провели в Учебно-методическом центре городского округа Кашира, в нём приняли участие ученики четвёртых классов из восьми каширских школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.