В Кашире провели конкурс детских проектов «Тема семьи в пословицах и поговорках»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Конкурс детских проектов, посвящённых теме семьи в пословицах и поговорках, провели в Учебно-методическом центре городского округа Кашира, в нём приняли участие ученики четвёртых классов из восьми каширских школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего на конкурс было представлено десять проектов, созданных в разных форматах: классический проект, социологический опрос, интервью с близкими людьми. Ребята не только рассказали о самом проекте, но и представили буклеты, рисунки и альбомы», — говорится в сообщении.Конкурс проводился в рамках четвёртого этапа квеста «#РroСемью». Победу одержали Алиса Нарышкина из школы №9 и Александр Воскресенский из школы №7, а призёрами стали Василиса Иванова из школы-интерната и Анна Зуенко из школы №10.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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