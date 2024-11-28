В школе Каширы провели литературный квартирник

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» провело в каширской школе с углублённым изучением отдельных предметов №2 литературный квартирник. Участниками стали 10-классники, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Для создания атмосферы квартирника была организована тематическая фотозона, актовый зал украсили плакатами и портретами писателей.
Отмечается, что мероприятие прошло в тёплой, уютной и дружеской обстановке. Каждый участник получил на память тематический значок.
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«Квартирник разделили на три блока. В литературном кафе участники выбирали блюдо, выполняли литературное задание и получали денежные единицы. В ходе литературно-музыкального батла они соотносили музыкальные композиции на стихи известных поэтов с их современными исполнителями. Театральный блок предусматривал чтение стихов с передачей эмоции жестами», – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что мероприятие прошло в тёплой, уютной и дружеской обстановке. Каждый участник получил на память тематический значок.
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Лора Луганская