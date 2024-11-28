В музее Каширы проведут интерактивную лекцию «Шоколадные тайны»

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Интерактивная лекция для детей «Шоколадные тайны», посвященная Дню шоколада, состоится в Каширском краеведческом музее в пятницу, 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята побывают в сказочной стране под названием Шоколандия. Узнают много интересного о шоколаде и ответят на вопросы «шоколадной викторины». Кроме того, для слушателей лекции подготовили «шоколадные загадки» и даже настоящую шоколадную музыку», — говорится в сообщении.Лекция начнётся в 13:00, возрастное ограничение — 6+. Подробная информация об условиях посещения лекции размещена на сайте музея. Адрес: город Кашира, улица Советская, дом №46.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Всемирный день шоколада отмечается 29 ноября. Кроме того, праздник шоколада отмечается 7 июля, 11 июля и 13 сентября.
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