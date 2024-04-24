В музее «Новый Иерусалим» открылся новый проект советского модернизма

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов» заработала в музее 19 апреля.
Стоит отметить, что выставка будет работать до 8 сентября 2024 года. Кроме этого, специально для выставки был разработан аудиогид старшеклассниками из разных городов Московской области.
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«Эта выставка — плод большого коллективного труда и пример того, как по-разному и, в то же время похоже можно смотреть на одно и то же явление или период в искусстве. Музей «Новый Иерусалим» рад выступить местом такого открытого диалога, мы никогда еще не проводили подобных проектов. В 2021 году в рамках партнерства нашего музея со школой Avant-Garde LAB ее студенты провели кропотливую и продуктивную работу в фондах музея «Новый Иерусалим». Результатом этой работы стала концепция выставки, которую нам непременно захотелось претворить в жизнь», — поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Стоит отметить, что выставка будет работать до 8 сентября 2024 года. Кроме этого, специально для выставки был разработан аудиогид старшеклассниками из разных городов Московской области.
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Мира Полтева