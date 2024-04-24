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В музее «Новый Иерусалим» открылся новый проект советского модернизма

24 апреля 2024, 10:49
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

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Музей «Новый Иерусалим» представляет проект «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Новая выставка «Невидимы и свободны. Три взгляда на советский модернизм 1920-1930-х годов» заработала в музее 19 апреля.

«Эта выставка — плод большого коллективного труда и пример того, как по-разному и, в то же время похоже можно смотреть на одно и то же явление или период в искусстве. Музей «Новый Иерусалим» рад выступить местом такого открытого диалога, мы никогда еще не проводили подобных проектов. В 2021 году в рамках партнерства нашего музея со школой Avant-Garde LAB ее студенты провели кропотливую и продуктивную работу в фондах музея «Новый Иерусалим». Результатом этой работы стала концепция выставки, которую нам непременно захотелось претворить в жизнь», — поделилась директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.



Стоит отметить, что выставка будет работать до 8 сентября 2024 года. Кроме этого, специально для выставки был разработан аудиогид старшеклассниками из разных городов Московской области.

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В Кашире подвели итоги третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои»
23 апреля 2024, 15:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В городском округе Кашира продолжается литературно-художественный квест «Пушкин – наше всё. Подведены итоги его третьего этапа фотоконкурса «Пушкинские герои», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Конкурс посвящён 225-летию со дня рождения поэта. В третьем этапе приняли участие обучающиеся 1 и 2 классов. Победила Екатерина Морхова из школы-интерната. Она не только запечатлела главную героиню «Сказки о золотой рыбке», но и передала характер и настроение старухи у разбитого корыта», – говорится в сообщении.
Призёрами конкурса стали Платон Фетисов из школы №7; Платон Кайнов и Елизавета Круглова из Барабановской школы; а также Макар Лепёхин из школы-интерната.

Как отметили в пресс-службе, присоединиться к квестуможно на любом этапе. Остался последний – конкурс проектов «Ай, да Пушкин!»!

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Жители Подмосковья могут принять участие в онлайн-конкурсе «Наша Победа»
23 апреля 2024, 13:47

Фото: пресс-служба движения «Волонтеры Победы»

8 мая 2024 года состоится историческая онлайн-игра «Наша Победа». Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
в рамках проекта желающие смогут проверит свои знания об истории семей, которые сражались за Родину.

«Игра направлена на историческое просвещение граждан Российской Федерации и иностранных государств, а также пробуждение у молодёжи и подрастающего поколения интереса к изучению отечественной истории, воспитание чувства гордости за подвиги предков, а также популяризацию культурно-содержательного, интеллектуально обогащённого досуга граждан», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что принят участии в конкурсе могут все желающие старше 14 лет. Подробности о проведении находятся на официальном сайте мероприятия.

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В Подмосковье откроется новая выставка работ Михаила Абакумова
23 апреля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В выставочном зале Союза художников России состоится выставка работ Михаила Абакумова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция откроется для посетителей 24 апреля в выставочном зале Союза художников России.

«На выставке представят более 25 произведений Народного художника России, Почетного гражданина города Коломны Михаила Абакумова и свыше 50 работ художников-участников Абакумовского пленэра. В нем принимали участие художники со всей России. Гости смогут ознакомиться с полотнами не только опытных мастеров изобразительного искусства, но и молодых художников из разных регионов, в том числе из Подмосковья», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, выставка имени Народного художника России М. Г. Абакумова проводится в Коломне с 2011 года. Завершится выставка 129 мая 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте выставочного зала.

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#выставка
#художники
#коломна
#искусство
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В Подмосковье проведут военно-патриотическую игру «Юнармия, вперед!»
23 апреля 2024, 12:31

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 1000 школьников из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотической игре «Юнармия, вперед!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 25 апреля на базе музея-заповедника «Горки Ленинские».

«Для нас игры в музее-заповеднике «Горки Ленинские» — знаковое событие, ведь впервые в музей-заповедник приедет делегация Республики Беларусь. В ходе игры каждая команда за короткий промежуток времени пройдет свои этапы. <…> Здорово, что юнармейцы не только словами, но и настоящими делами доказывают свою готовность защищать страну», – поделился начальник штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

Стоит отметить, что в программу игр входят смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», марш-бросок, сборка-разборка АКМ, а также исторический конкурс «Героические страницы Великой Отечественной войны» и многое другое.

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#заповедник
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#юнармия
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Пятидесятилетие парка «Ёлочки» в Домодедове отметят концертом и квест-экскурсией
23 апреля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Насыщенную праздничную программу для взрослых и детей подготовили в городском округе Домодедово в честь пятидесятилетия парка «Ёлочки», она пройдёт в воскресенье, 28 апреля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Историю «Ёлочек» гости смогут узнать в ходе квеста-экскурсии, включающей все значимые места парка. Кроме того, истории парка будет посвящена развёрнутая там выставка. Для юных гостей парка подготовлена игровая программа и выступления ходулистов», — говорится в сообщении.
В праздничный день в парке будет работать ярмарка изделий ручной работы. Запланировано таже выступление духового оркестра. А завершится праздник масштабной акцией, в ходе которой посетители задуют именинные свечи и смогут загадать желание.

Мероприятие начнётся в 11 утра, вход свободный.

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#домодедово
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#праздник
#минкульттуризма мо
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В Электрогорске прошел фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!»
23 апреля 2024, 10:32

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали и провели фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Мероприятие прошло во Дворце культуры города Электрогорска. IX открытый форум-фестиваль был посвящен 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Под впечатлением от российской гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках я написал песню «Донбасс», которая стала своеобразным символом стойкости и несгибаемости проживающего там народа. В 2016 году мы прибыли в Донецк, и эта песня прозвучала в центре славянской культуры, снискав ошеломляющий успех. Именно там появилась идея создания фестиваля, который бы объединил творчески одаренных спасателей со всей страны», —поделился Замначальника управления по воспитательной работе ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Виноградов.

Стоит отметить, что ​фестиваль проводится девять лет подряд. В этом году для юных участников были подготовлены различные активности, а также скалодром на площади у Дворца культуры.

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Ученик каширской музыкальной школы стал лауреатом олимпиады «Таланты Подмосковья»
23 апреля 2024, 09:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытая детская и юношеская музыкально-теоретическая олимпиада «Таланты Подмосковья» состоялась в Первом Московском областном музыкальном колледже городского округа Коломна, одним из лауреатов стал ученик Детской музыкальной школы Каширы Ефим Карапетов, сообщает пресс-служба каширской администрации.
«Ефим Карапетов награждён дипломом лауреата второй степени в номинации «Музыкально-теоретические дисциплины», — отмечается в сообщении.
Участие в олимпиаде приняли также представители Каширы Анна Зограбян и Александр Лескин.

Ранее сообщалось, что в Кашире завершился открытый театральный фестиваль имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024». Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой.

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#олимпиада
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На участие в подмосковном фестивале «Город танцует в парках» подали около 1,2 тыс. заявок
22 апреля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Почти 1200 заявок поступило на участие во втором Московском областном фестивале «Город танцует в парках», в частности, заявки подали 719 коллективов из 55 округов Подмосковья, а также танцоры из Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля возможность выступить перед публикой получает любой танцевальный коллектив, в который входит от двух до 25 человек в возрасте от 10 до 25 лет, вне зависимости от профессиональной подготовки. Главное условие — пройти предварительный дистанционный отбор», — говорится в сообщении.
В настоящее время приём заявок на участие в фестивале завершён. Очные выступления участников будут проходить с 11 мая по 16 июня в 30 парках Московской области. Проект завершится 7 сентября гала-концертом и награждением участников.

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#город танцует в парках
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#минкульттуризма мо
#культура
#московская область
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Назван обладатель Гран-При фестиваля «Театральная неделя» в Кашире
22 апреля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Итоги открытого театрального фестиваля имени Б.В. Щукина «Театральная неделя – 2024» подвели в Кашире, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Гран-При фестиваля завоевал театральный коллектив «Фантазия» под руководством Валерии Ивановой. А награду в номинации «Лучшая мужская роль» получил Максим Киосе-Раду, который исполнил две роли в одном спектакле», — говорится в сообщении.
Всего в фестивале принимали участие 13 театральных коллективов. Их руководителям вручили благодарственные письма.

Участников и гостей фестиваля поприветствовала замглавы округа Кашира Светлана Зосимова, а после официальной части для собравшихся выступили студенты второго курса театрального фестиваля им. Щукина. Они показывали различные актёрские этюды, раскрывающие их способности к перевоплощению и фантазию.

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#кашира
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#театр
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