В музее «Новый Иерусалим» открылся новый проект советского модернизма

Почти 1200 заявок поступило на участие во втором Московском областном фестивале «Город танцует в парках», в частности, заявки подали 719 коллективов из 55 округов Подмосковья, а также танцоры из Мордовии и Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.