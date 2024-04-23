В Подмосковье откроется новая выставка работ Михаила Абакумова

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В выставочном зале Союза художников России состоится выставка работ Михаила Абакумова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция откроется для посетителей 24 апреля в выставочном зале Союза художников России.
Кроме этого, выставка имени Народного художника России М. Г. Абакумова проводится в Коломне с 2011 года. Завершится выставка 129 мая 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте выставочного зала.
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«На выставке представят более 25 произведений Народного художника России, Почетного гражданина города Коломны Михаила Абакумова и свыше 50 работ художников-участников Абакумовского пленэра. В нем принимали участие художники со всей России. Гости смогут ознакомиться с полотнами не только опытных мастеров изобразительного искусства, но и молодых художников из разных регионов, в том числе из Подмосковья», — отметили в пресс-службе.
Кроме этого, выставка имени Народного художника России М. Г. Абакумова проводится в Коломне с 2011 года. Завершится выставка 129 мая 2024 года. Подробности можно найти на официальном сайте выставочного зала.
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Мира Полтева