Жители Подмосковья могут принять участие в международный фестивале «Шаинский фест»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Продолжается прием заявок на Международный фестиваль новых детских песен «Шаинский фест». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Заявку на участие в Международном фестивале новых детских песен «Шаинский фест» можно подать до 1 апреля 2024 года. Мероприятие организуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
В конкурсе могут принять участие авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
Стоит отметить, что итоги фестиваля будут подведены в междунарожный день защиты детей — 1 июня 2024 года на сцене государственного Кремлевского дворца в Москве.
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В конкурсе могут принять участие авторы песен для детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.
«Представленная на конкурс песня может быть написана в любом жанре на русском языке и должна включать не менее двух куплетов и одного припева. <…> На рассмотрение можно представить несколько песен, но не более трех от одного исполнителя. Песни, исполненные или опубликованные ранее для широкой публики, к участию в фестивале не допускаются», — отметили в ведомстве.
Стоит отметить, что итоги фестиваля будут подведены в междунарожный день защиты детей — 1 июня 2024 года на сцене государственного Кремлевского дворца в Москве.
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Мира Полтева