В музее «Подолье» продлили работу выставки, посвященной Вильяму Похлебкину

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» продлена работа выставки, посвященной Вильяму Похлебкину. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Работу экспозиций продлили до до 1 апреля 2024 года. Выставка посвящена жизни и творчеству советского и российского историка, географа, журналиста, а также знаменитого исследователя и популяризатора кулинарии Вильяма Васильевича Похлебкина.
В рамках экскурсии по музею жители и гости региона смогут увидеть около 250 экспонатов, которые помогут посетителям каким человеком был историк и какой вклад он внес и будущее России. На выставке можно будет поближе познакомиться с фотографиями, документами, рукописями и предметами быта Вильяма Похлебкина.
Стоит отметить, что подробную информацию о билетах и времени работы музея можно будет найти на официальном сайте.
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В рамках экскурсии по музею жители и гости региона смогут увидеть около 250 экспонатов, которые помогут посетителям каким человеком был историк и какой вклад он внес и будущее России. На выставке можно будет поближе познакомиться с фотографиями, документами, рукописями и предметами быта Вильяма Похлебкина.
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Мира Полтева