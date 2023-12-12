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В Подмосковье работает выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство»

12 декабря 2023, 10:07
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках выставки для жителей и гостей представлены свыше 80 работ из коллекции таких знаковых мастеров живописи, как Давид Бурлюк, Филипп Малявин, Александр Осмеркин и Петр Кончаловский.

Всего эк позиции поделены на три раздела: «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время». Благодаря делению выставки на части посетители могут погрузиться в тему работы художника с пространством и увидеть, как работают различные подходы к созданию художественных произведений.


Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 28 января 2024 года. Подробную информацию о билетам и времени работы можно узнать на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».

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«С трудом ест»: Медики пытаются спасти истощенную Наталью Дрожжину
Shot: медики пытаются спасти весящую меньше 40 килограммов актрису Дрожжину
12 декабря 2023, 09:14

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Актриса Наталья Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов. У нее обострились проблемы с внутренними органами, сейчас врачи пытаются спасти ее. Об этом сообщает телеграм-кнаал SHOT.
Дрожжина, известная по ролям в «Семнадцати мгновениях весны» и »Интердевочке»  последний год жила в сильном стрессе. Сейчас она оформляет инвалидность. 26 мая 2023 года Дрожжина получила 4 года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее мужу, юристу Михаилу Цивину, дали 5 лет в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что артистка может умереть от голодания, поскольку она не может нормально есть вследствие паралича лица после перенесенного инфаркта

Ранее ассистент Иосифа Пригожина заявил о подозрении на воспаление лёгких у продюсера. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Киножурналист Шнейдеров выступил против запрета «Слова пацана»
11 декабря 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/ipopba

Киножурналист, телерадиоведущий Давид Шнейдеров объяснил, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» нельзя запрещать, поскольку это всего лишь кино, которое облачает мрачные стороны нашей действительности, которые нельзя игнорировать полностью.
«Это история нравственного падения и разложения, очень жёстко показывающая опасность этих группировок. Это колоссальное предупреждение нам всем, что может вернуться в нашу жизнь! Сериал сделан талантливо, профессионально, но это всего лишь сериал. Запрещать его не нужно не только потому, что это технически невозможно, но и потому, что кино должно показывать самые острые и самые болезненные точки нашего общества», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

Кроме того, по его мнению, сериал «Бригада», вышедший на экран 21 год назад и также завоевавший огромную популярность зрителей, намного опаснее «Слова пацана». При этом, специалист отметил, что тогда дети и подростки также смотрели «Бригаду» и даже играли, пытаясь подражать любимым героям.

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#сериал
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Волынец выразила опасения по поводу сериала «Слово пацана»
11 декабря 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец высказала мнение о том, что сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» является потенциально опасным, в частности, для детей и подростков.
Она отметила, что есть опасения по поводу выхода сериала на большие экраны.

«Моё мнение относительно этого фильма – резко отрицательное. Мы готовим экспертизу, чтобы Минкульт имел возможность отозвать прокатное удостоверение у этого сериала, чтобы он не был показан по федеральным каналам, на телевидении, в интернете. Мы опасаемся, что он может выйти в широкий прокат в кинотеатрах. Мало того, что создатели заработали на бюджетных средствах, так как сериал частично финансировался Институтом развития интернета, так он интересен детям, и несмотря на возрастное ограничение в 18 , они не имеют никаких преград, чтобы его посмотреть», — приводит Общественная Служба Новостей слова Волынец.

По её словам, дети, несмотря на трагичную развязку в самом сериале, перенимают отрицательную модель поведения героев, что очень плохо само по себе.

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#казань
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Депутат Нилов посоветовал посетить Казань и увидеть изменение города
11 декабря 2023, 19:51

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что современную Казань не стоит ассоциировать с событиями, отражёнными в недавно вышедшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Парламентарий порекомендовал посетить столицу Татарстана и посмотреть на то, как изменился город в наилучшую сторону сегодня.

«То, что показано в фильме в городе Казани, было и в других российских городах в постсоветское время. Да, автор фильма выбрал казанскую историю, но это условное место. Я всем советую поехать в Татарстан, в Казань и посмотреть, как регион изменился за это время – цивилизованное, приветливое, культурное, гостеприимное место. Нельзя негативные ассоциации с фильмом связывать с сегодняшним Татарстаном, с сегодняшней Казанью», — приводит Общественная Служба Новостей слова Нилова.

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В Петербурге откроется выставка «Жизнь-Кино»
11 декабря 2023, 19:29

Фото: istockphoto.com/Chinnapong

В Санкт-Петербурге 20 декабря на Ленфильме состоится открытие выставки «Жизнь-Кино».
Отмечается, что выставка будет посвящена творчеству народного артиста РСФСР Виталия Мельникова.

Как передаёт «Петербургский дневник», выставка расскажет о судьбе и творческом пути режиссёра, а главную тему мероприятия задаст «Кинолента времени».

Выставка откроется 20 декабря в 18:00, а через час состоится её торжественное открытие на киностудии «Ленфильм». В завершение вечера будет показана картина «Мама вышла замуж». Для того, чтобы попасть на открытие, необходимо зарегистрироваться.

При этом, с 21 декабря выставку можно будет посещать с 12:00 до 20:00.

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В Подмосковье состоится концерт «Здравствуй, гостья зима!»
11 декабря 2023, 16:24

Фото: istockphoto / nantonov

В Московской области проведут концерт «Здравствуй, гостья зима!». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится 16 декабря в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского. оно будет посвящено встрече зимы. Гостей порадуют фольклором, вокальными и инструментальными произведениями русских композиторов.

Перед зрителями выступит фольклорный ансамбль «Подсеваха», инструментальное трио в составе фортепиано, скрипки, виолончели исполнит зимние пьесы из цикла «Времена года» П.И. Чайковского. Также для посетителей исполнят песню Деда Мороза из Пролога оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка», а в завершении -фрагменты из оратории Й. Гайдна «Времена года».

Кроме этого, программу для гостей мероприятия подготовили студенты и преподаватели Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

Стоит отметить,что начало концерта в 15:00.

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В Подмосковье откроется выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого»
11 декабря 2023, 14:30

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

В Дмитрове откроется выставка «Фотолетопись жизни Льва Толстого». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 12 декабря в Центре культурного развития «Яхромский» в Дмитровском городском округе.

Экспозицию посветят  жизни и творчеству русского писателя Льва Николаевича Толстого. Гости дома культуры смогут поближе познакомиться  с интересными фактами из жизни творца. В основном ДК специализируется на разнообразных услугах социокультурного, просветительского и развлекательного характера для жителей и гостей округа, которые направлены на нравственное, патриотическое, эстетическое и экологическое воспитание населения, а также пропаганду здорового образа жизни.

Стоит отметить, что выставка будет работать до 31 января 2024 года. Приобрести билеты можно в доме культуры.

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#фотовыставка
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Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» в выходные посмотрели 11 тыс подмосковных зрителей
11 декабря 2023, 14:22

Фото: Минкульт МО

Бесплатные показы спектаклей на льду проекта «Зима в Подмосковье» за прошедшие выходные посетили 11 тыс жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого организованы представления.
Свои номера для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска показали олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, другие звёзды фигурного катания.
«Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать, насколько прекрасно фигурное катание и как здорово можно проводить свободное время. Хотя до Нового года ещё есть время, хотим подарить нашим зрителям заряд предновогоднего настроения и радости», – отметил Ягудин.
Представления на льду «Чемпионы» Ильи Авербуха прошли 9 декабря в городском округе Чехов. Там зрителями стали 2,5 тыс жителей. В городском округе Подольск представление посмотрели 3,5 тыс человек, в городском округе Домодедово – 2 тыс зрителей. 10 декабря в городском округе Красногорск ледовый спектакль посетили 2 тыс человек, в Одинцовском городском округе – 1 тыс.
 
Актуальное расписании спектаклей можно найти на главном туристическом портале Подмосковья.  
 
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У композитора Пахмутовой обнаружили коронавирус
Mash: у Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус
11 декабря 2023, 10:30

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

У 94-летней композитора Александры Пахмутовой обнаружили коронавирус. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Как сообщает канал, Пахмутову госпитализировали на днях в московскую больницу в инфекционное отделение. Композитор находится в состоянии средней тяжести. У пианистки наблюдаются такие симптомы, как сухой кашель, повышенная температура, а также боль в горле. 

Кроме того, на фоне ковида, у нее развились осложнения в виде сухого плеврита.

До этого сообщалось, что продюсера Иосифа Пригожина внепланово госпитализировали в одну из московских больниц. Причина  не сообщается. Известно, что у него хриплый голос и жалобы на неудовлетворительное самочувствие. 

Также недавно стало известно, что телеведущая Лера Кудрявцева попала в больницу с пневмонией в Минске.  Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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