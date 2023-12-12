В Подмосковье работает выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В музее «Новый Иерусалим» проходит выставка живописи XX–XXI веков «Игра в пространство». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках выставки для жителей и гостей представлены свыше 80 работ из коллекции таких знаковых мастеров живописи, как Давид Бурлюк, Филипп Малявин, Александр Осмеркин и Петр Кончаловский.
Всего эк позиции поделены на три раздела: «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время». Благодаря делению выставки на части посетители могут погрузиться в тему работы художника с пространством и увидеть, как работают различные подходы к созданию художественных произведений.
Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 28 января 2024 года. Подробную информацию о билетам и времени работы можно узнать на официальном сайте музея «Новый Иерусалим».
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Всего эк позиции поделены на три раздела: «В пространстве пейзажа», «Человек в пространстве» и «Пространство и время». Благодаря делению выставки на части посетители могут погрузиться в тему работы художника с пространством и увидеть, как работают различные подходы к созданию художественных произведений.
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Мира Полтева