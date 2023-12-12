В Подмосковье начала работать выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для жителей и гостей региона представлены в рамках экспозиции работы, которые будут посвящены зимнему времени года. Посетители выставки смогут окунуться в снежные городские и деревенские пейзажи, которые представлены на полотнах художниками, а также ознакомится с натюрмортами, портретами и жанровыми работами.
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