На выставке «Россия» прошла акция в поддержку обстреливаемого ВСУ Белгорода

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«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к Победе», — сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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