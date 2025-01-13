В Музее Зои Космодемьянской открыли выставку ко Дню снятия блокады Ленинграда

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Музее Зои Космодемьянской в Рузском городском округе открыли выставку «900 дней жизни», посвящённую Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Днём освобождения стало 27 января 1944 года. Это День воинской славы России. В 1941-м Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября того же года кольцо вокруг него сомкнулось. Блокада продолжалась 872 дня и стала самой смертоносной в истории человечества. За это время фашисты сбросили на город свыше 107 тыс. снарядов, погибли не менее 1,5 млн жителей», – отметили в министерстве.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Ленинград – единственный в истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Экспозиция отражает жизнь блокированного города и 2,5 млн его жителей.
«На выставке представлено 270 фотографий, афиши и эскизы декораций театров, графические произведения, выдержки из писем и дневников, сделанные в блокаду. В экспозиции – 34 исторических предмета, которые погружают в быт тех времён. Выставка также показывает, как проходило освобождение Ленинграда, как выживали ленинградцы», – говорится в сообщении.Посетить выставку можно будет до 20 апреля.
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Лора Луганская