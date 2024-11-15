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Врачи Детского центра им. Рошаля вернул зрение девочке с катарактой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Двенадцатилетняя девочка поступила в Детский медицинский Центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске с жалобами на помутнение зрения и пелену перед глазами, врачи сумели помочь ребёнку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Диагностика показала, что у девочки на фоне сахарного диабета первого типа развилась катаракта. Было принято решение заменить ей хрусталики на искусственные.

«Хирурги создали тоннельный доступ на роговице и удалили хрусталиковидные массы. Затем они разместили сложенный искусственный хрусталик в специальном мешке глаза. Этот хрусталик распускается в глазу, как бутон цветка», — говорится в сообщении.


Операция прошла успешно. Зрение ребёнка удалось восстановить до 70%. Сейчас девочку готовят к выписке.
Письмо маленькой пациентки (Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)

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#врачи
#зрение
#медицина
#здравоохранение
Названы опасные последствия переедания
Диетолог Габдулхакова: Переедание может привести даже к
15 ноября 2024, 17:58

Фото: iStock/Doucefleur

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что переедание опасно для здоровья, поскольку может привести к проблемам ЖКТ и даже онкологии.
«Это может приводить к брожению и застою еды в ЖКТ, что в конечном итоге приводит к воспалению в желудочно-кишечном тракте, нарушению в работе желчного пузыря, перерастягиванию и увеличению желудка, набору веса и даже онкологии. Также переедание зачастую приводит к изжоге, дискомфорту в области желудка, болям, вздутию», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

А врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил о необходимости поведенческой терапии для контроля аппетита.

«Нужно на уровне поведенческих реакций отрезать использование еды как поощрения или отдыха. Еда должна быть лекарством, то есть потребляться ровно в том количестве, которое необходимо для восполнения дефицита энергии, аминокислот, витаминов и т. д.» — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Поляков.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова поддержала повышение налога на сахаросодержащие газированные напитки, поскольку такая мера может спасти население от сахарного диабета и ожирения.

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#врач
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#здоровье
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Нарколог Холдин раскрыл страшные последствия курения при диабете
15 ноября 2024, 13:39

Фото: istockphoto.com/Chaichan Pramjit

Сахарный диабет — серьёзное заболевание, разрушающее сосуды и негативно сказывающееся на работе различных органов и систем организма, при этом курение повышает угрозу смертельно опасных осложнений в несколько раз. Об этом предупредил главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Риск сосудистых осложнений диабета при курении увеличивается в четыре с половиной раза, так как никотин усугубляет разрушающее действие глюкозы на сосуды. И из-за этого все сосудистые изменения происходят быстрее, и могут раньше отказать почки, развиться ретинопатия — когда падает зрение, а также синдром диабетической стопы», — рассказал Виталий Холдин.
Он также отметил, что у диабетика-курильщика при наличии хотя бы одного дополнительного фактора риска — высокого холестерина, гипертонии или просто возраста старше 40 лет — в десятки раз вырастает опасность умереть от инфаркта или инсульта.

При этом если человек бросит курить, то опасность для здоровья даже при наличии диабета существенно снизится, подытожил Холдин.

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#минздрав мо
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#курение
#болезнь
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От отца к ребенку: Врач оценила риск передачи сахарного диабета по наследству
Врач Шокур: человек с первым типом диабета передаст его свою болезнь ребенку
15 ноября 2024, 12:36

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Сахарный диабет входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации населения и смерти. Известно, что одна из причин его развития связана с наследственностью. Правда ли это?
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» рассказала, как генетический фактор влияет на развитие сахарного диабета.

«Первый тип диабета имеет меньшую наследственность, а второй — большую. Но если человек с первым типом желает завести ребенка, то мы предупреждаем, что вероятность развития диабета у его ребенка составит от 2 до 6%. Если мужчина с первым типом диабета планирует завести ребенка, то риск развития диабета у его ребенка достигает 10%», — объяснила врач.
По ее словам, нужно узнать у своих родных про болезнь сахарным диабетом, чтобы понимать свою зону риска.

«Достаточно одной родственной линии, чтобы говорить про риск», — уточнила она.
Светлана Шокур напомнила, что основными симптомами сахарного диабета являются жажда, сухость во тру, сухость кожных покровов, обильное мочеиспускание, общая слабость.

Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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#больница
#больницы
#профилактика
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Эндокринолог назвала разницу между двумя типами диабета и причинами их развития
Эндокринолог Шокур: с первым типом диабета придется подружиться на всю жизнь
15 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/Maya23K

Миллионы людей с диабетом ежедневно сталкиваются с трудностями в управлении своим состоянием. Лечение диабета часто фокусируется только на контроле за уровнем сахара в крови, оставляя пациентов наедине с другими проблемами.
Врач-эндокринолог, научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. Владимирского Светлана Шокур в беседе с «Радио 1» назвала принципиальную разницу между двумя типами диабета.

«Первый тип диабета развивается в результате нарушенной функции поджелудочной железы, когда она перестает вырабатывает инсулин, и получается так называемый абсолютный дефицит уровня инсулина в крови, в следствие чего глюкоза не усваивается организмом и повышается. Второй тип развивается в результате нарушения чувствительности тканей организма к инсулину, но функция поджелудочной железы сохраняется», — сказал она.

По ее словам, отличие первого и второго типа сахарного диабета также в том, что второй тип — приобретенный и являющийся следствием плохого образа жизни.

«Диабет второго типа имеет большую наследственность, но он возникает во второй половине жизни и связан с образом жизни человека. На его развития влияет избыточное потребление пищи, содержащей быстрые углеводы, жиры, что приводит к ожирению. Также курение или алкоголь, гиподинамия — когда люди мало двигаются. А первый тип возникает в первой половине жизни и не связан с образом жизни. Здесь мы должны понять что этот тип не болезнь, а то, с чем человек будет жизнь всю жизнь, как бы не изменил подход к проблеме, единственный метод лечения — инсулинотерапия», — объяснила эксперт.

Он добавила, что развитие сахарного диабета связано со многими факторами, один из которых — вирусная нагрузка.

Полную версию программы с врачом-эндокринологом смотрите на RUTUBE-канале «Радио 1».

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#курение
#алкоголь
#болезнь
#жизнь
#врач
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#врачи
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Врачи из Клина помогли родить женщине с 10-сантиметровой миомой
15 ноября 2024, 11:42

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина на позднем сроке беременности с осложнениями. Изначально у пациентки была диагностирована миома матки небольших размеров. Врачи решили продолжить наблюдение за патологией и не проводить операцию, так как это могло негативно сказаться на развитии плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сложность операции состояла в том, что миома располагалась по ребру матки, где находятся крупные сосуды. Наши опытные хирурги аккуратно удалили новообразование диаметром 10 см, не затронув сосуды. Нам удалось сохранить пациентке орган и в будущем при желании она вновь сможет стать мамой», - рассказала заведующая роддомом Клинской больницы Анна Самко.
Сейчас мать и ребёнок выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

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#врачи
#ребёнок
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#беременность
#клин
#подмосковье
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У подмосковной пенсионерки из-за царапины выросла большая опухоль на веке
15 ноября 2024, 11:05

Фото: istockphoto.com/champpixs

Трёхсантиметровую опухоль удалили с нижнего века 93-летней женщины врачи офтальмологического отделения филиала №2 Балашихинской больницы, крупное новообразование могло появиться из-за царапины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка обратилась к врачам с жалобами на то, что опухоль часто воспаляется и болит, а глаз постоянно слезится.

«Причиной поражения кожи могла стать простая царапина. Со временем на месте долго не заживающей ранки образовалась корочка, которая начала интенсивно расти», — пояснили в областном Минздраве.
Отмечается, что опухоль разрасталась в течение двух лет.

«Новообразование плотной текстуры увеличилось в размере почти до трёх сантиметров, уходя корешком вглубь кожи. Пациентке назначили хирургическое лечение под большим увеличением операционного микроскопа. Операция прошла под местной анестезией», — рассказал офтальмохирург Балашихинской больницы Александр Серпутько.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Он добавил, что удалённую опухоль отправили на гистологическое исследование. В зависимости от его результатов пациентке будет назначено дальнейшее лечение.

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#минздрав мо
#глаза
#балашиха
#здравоохранение
#медицина
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Высокотехнологичную медпомощь с начала года получили 53 тыс. жителей Подмосковья
14 ноября 2024, 22:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Количество высокотехнологичных операций, выполненных в больницах Московской области, увеличилось за год на 7%. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Максим Забелин.
Высокотехнологичные операции – медицинская помощь с применением высоких технологий для лечения сложных заболеваний. Сегодня такие вмешательства выполняют в 38 медицинских организациях Подмосковья.
«Бесплатную высокотехнологичную медпомощь в больницах региона оказывают по 14 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим. Пациенты, в том числе дети, получают оперативное лечение и консервативную терапию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. А всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тыс. пациентов», – отметил Забелин.
По данным подмосковного Минздрава, чаще всего в регионе проводят такие высокотехнологичные операции, как эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и так далее.

Высокотехнологичная медицинская помощь в подмосковных больницах оказывается бесплатно. Её назначает лечащий врач.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#операции
#больницы
#врачи
#подмосковье
#московская область
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Стоматолог Тышкевич объяснила опасность раскалывающегося зуба
14 ноября 2024, 21:24

Фото: iStock/yourstockbank

Стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что раскалывающийся зуб опасен инфекциями и заражениями.
«Одним из самых больших рисков, связанных с трещинами в зубах, является возможность проглатывания осколка во время сна. Такой факт не следует недооценивать, поскольку он может стать причиной серьёзных проблем — от повреждения пищевода до угрожающей жизни ситуации, если фрагмент будет заблокирован в дыхательных путях», — добавила в беседе с NEWS.ru Тышкевич.

Специалист подчеркнула, что в случае откола части зуба или трещины на поверхности эмали надо немедленно обращаться к врачу.

Ранее Наталья Тышкевич говорила, что рак челюсти может грозить работникам горячих цехов.

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#стоматолог
#зубы
#здоровье
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Донорскую кровь сдали более 80 студентов и преподавателей областного медколледжа
14 ноября 2024, 16:18

Фото? пресс-служба Минздрава МО

Выездная донорская акция состоялась в Красногорском и Мытищинском филиалах Московского областного медицинского колледжа, кровь сдали более 80 будущих медиков и их преподавателей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — рассказала студентка третьего курса Ирина.
День донора в филиалах медколледжа провели специалисты выездной бригады Московского областного центра крови.

В областном Минздраве напомнили, что сдача крови не только помогает спасать чужие жизни, но и укрепляет здоровье самого донора: повышает иммунитет, делает более устойчивым к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также благотворно влияет на состояние психики.

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#минздрав мо
#медики
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#московская область
#подмосковье
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