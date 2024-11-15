Врачи Детского центра им. Рошаля вернул зрение девочке с катарактой

В Клинскую больницу поступила 43-летняя женщина на позднем сроке беременности с осложнениями. Изначально у пациентки была диагностирована миома матки небольших размеров. Врачи решили продолжить наблюдение за патологией и не проводить операцию, так как это могло негативно сказаться на развитии плода, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.