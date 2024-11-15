Врачи Детского центра им. Рошаля вернул зрение девочке с катарактой

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Двенадцатилетняя девочка поступила в Детский медицинский Центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске с жалобами на помутнение зрения и пелену перед глазами, врачи сумели помочь ребёнку, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Диагностика показала, что у девочки на фоне сахарного диабета первого типа развилась катаракта. Было принято решение заменить ей хрусталики на искусственные.
Операция прошла успешно. Зрение ребёнка удалось восстановить до 70%. Сейчас девочку готовят к выписке.
Письмо маленькой пациентки (Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)
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«Хирурги создали тоннельный доступ на роговице и удалили хрусталиковидные массы. Затем они разместили сложенный искусственный хрусталик в специальном мешке глаза. Этот хрусталик распускается в глазу, как бутон цветка», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно. Зрение ребёнка удалось восстановить до 70%. Сейчас девочку готовят к выписке.
Письмо маленькой пациентки (Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск)
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Лев Каштанов