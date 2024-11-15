Красногорский музей приглашает принять участие в проекте «Лица Победы»

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Масштабный исторический проект «Лица Победы» реализует Музей Победы, он направлен на то, чтобы сохранить истории участников ВОВ и детей войны, поддержать проект призывает жителей Красногорский филиал Музея Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Каждый желающий может присоединиться к проекту и передать свои семейные архивы. Это можно сделать через сайт лицапобеды.рф, через отделения МФЦ или лично отвезти их в столичный Музей Победы», — говорится в сообщении.Для проекта принимаются фотографии и истории, рассказывающие о фронтовых буднях и жизни в тылу, о детях войны и обо всём остальном, что касается жизни людей в годы военных испытаний.
В настоящее время на сайте проекта «Лица Победы» собрано более 1,2 млн историй участников Великой Отечественной войны. Всего планируется собрать материалы более чем о 150 млн людей.
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