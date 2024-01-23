В Наро-Фоминске можно будет посетить выставку «Время читать!»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставка «Время читать!» открывается в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет работать с 27 января в Верейском историко-краеведческом музее в городском округе Наро-Фоминск.
Стоит отметить, что в параллель с журнальной экспозицией желающие смогут увидеть выставку часов и будильников того времени.
Выставка будет открыта до 2 марта 2024 года.
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«В экспозиции будут представлены уникальные журналы и газеты XX века. Печатные издания того времени являются уникальным источником информации о событиях, происходивших в разное время во всем мире. Посетители выставки увидят журналы «Вокруг света», «Нива», «Журнал для хозяек» начала XX века, иллюстрированный журнал «Тысяча восемьсот двенадцатый год» 1912 года издания, подшивки газет «Знамя Социализма» с 1945 по 1959 год, журнал «Крокодил» , — поделились в министерстве.
Выставка будет открыта до 2 марта 2024 года.
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Мира Полтева