В Подмосковье работает выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.
Стоит отметить, что выставка завершиться 31 января 2024 года.
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«Дина Ельцева работает в станковой живописи в лубочно-примитивистском стиле. Тематикой ее работ является современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. В некоторых картинах воплощены известные пословицы, что помогло сформировать собственный стиль художницы еще в студенчестве», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева