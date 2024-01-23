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В Подмосковье работает выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»

23 января 2024, 12:05
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

«Дина Ельцева работает в станковой живописи в лубочно-примитивистском стиле. Тематикой ее работ является современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. В некоторых картинах воплощены известные пословицы, что помогло сформировать собственный стиль художницы еще в студенчестве», — подчеркнули в министерстве.


Стоит отметить, что выставка завершиться 31 января 2024 года.

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#художники
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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в конкурсе юных музыкантов
23 января 2024, 12:46

Фото: iStock/Laboko

Открылся приём заявок на участие в фестивале-конкурсе юных исполнителей «Одарённые дети Подмосковья», конкурс будет проводиться в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В конкурсе 12 номинаций, они включают игру на различных музыкальных инструментах соло и в ансамбле, классический вокал, хоровое пение и теоретические дисциплины», — отмечается в сообщении.

Участие в конкурсе бесплатное. Полная информация о мероприятии размещена на сайте детской школы искусств «Классика» Одинцовского городского округа в разделе «Конкурсы». Заявки принимаются по электронной почте odarennyedetipodmo@yandex.ru до 22 февраля.

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#одинцовский городской округ
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#музыка
#дети
#культура
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Дом А. П. Чехова включен в предмет охраны, как объект культурного наследия
23 января 2024, 11:44

Фото: пресс-служба главного управление культурного наследия Московской области

Утвержден предмет охраны Дом Чехова Антона Павловича в селе Мелихово. Об этом сообщила пресс-служба главного управление культурного наследия Московской области.
Главным управлением культурного наследия был утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Чехова Антона Павловича».

«Усадьбу в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии Чехов купил в 1892 году у театрального художника Н.П. Сорохтина. Одноэтажное, сложенное из бревен, здание главного дома усадьбы изначально имело симметричное решение главного фасада, к которому пристроили террасу. <…> 29 января 1941 г. в Мелихове открыт Музей А.П. Чехова, а после окончания войны началась работа по восстановлению главного усадебного дома по проекту А.А. Афанасьева и воспоминаниям сестры писателя Марии Павловны», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2018 г. удалось максимально восстановить внешний исторический облик здания, устранив грубые ошибки, допущенные при воссоздании в 1960 г.

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#мелихово
#подмосковье
#серпухов
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В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко
23 января 2024, 00:36

Фото: iStock/Marat_Musabirov

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) скончался в возрасте 51 года в Петербурге. Об этом сообщил редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в своем Telegram-канале.
«Не могу осознать произошедшее. Ушел Ефр. Это просто невероятно. Не в нашем мире. Только в кошмаре», — написал он.
Причины смерти не уточняется.

Marksheider Kunst — петербургская музыкальная группа, основанная в 1992 году студентами Горного университета. Они считаются одними из первых исполнителей в России, играющих музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни группы звучат в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе — 2» и других.

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#сын
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В Петербурге состоялась премьера фильма «Аврора». История кинотеатра»
22 января 2024, 20:27

Фото: istockphoto.com/nicoletaionescu

В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора» состоялась премьера документального фильма «Аврора». История кинотеатра» (18+), посвящённая биографии здания на Невском проспекте, зрителям и истории города.
Отмечается, что это шестой документальный фильм издания «Петербургский дневник».

«Все наши фильмы посвящены важным городским институциям и объектам, через которые можно рассказать историю нашего города. В нашем фильме про «Аврору» можно увидеть и Петроград, и Ленинград, и современный Петербург. В фильме мы показали, как менялся наш город на протяжении 110 лет существования кинотеатра на Невском проспекте, 60», – прокомментировал главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

Ранее в Санкт-Петербурге в Александринском театре 20 января пройдёт гала-концерт звёзд балета в честь завершения Года педагога и наставника.

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#город
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#культура
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В Петербурге откроется выставка «Дача вне времени»
22 января 2024, 20:00

Фото: istockphoto.com/guruXOOX

В Санкт-Петербурге 28 января во Дворце культуры им. Надежды Крупской откроется художественная выставка «Дача вне времени» (6+).
Отмечается, что выставка будет посвящена истории дачи единственному деревянному особняку середины ХIХ века, сохранившемуся на Аптекарском острове Громова. Подробнее о мероприятии рассказала искусствовед, театровед, куратор музыкальных, выставочных, краеведческих проектов, организатор экскурсионных программ и фестивалей Юлия Журавлева.

«Выставка стала результатом многочисленных творческих и художественных коллабораций, а также исследовательской деятельности в рамках проекта «Дача Громова». Мы покажем работы 20 художников, свои полотна они создавали во время летних и зимних пленэров в Лопухинском саду. Также на выставке мы продемонстрируем редкие архивные фотографии и документы», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» Журавлева.

Посетить выставку можно будет до середины февраля.

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#культура
#искусство
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На ледовых представлениях от Авербуха и Навки побывали около 30 тысяч человек
22 января 2024, 17:06

Фото: пресс-служба культуры и туризма Московской области

Ледовые представления от Авербуха и Навки за три дня посетили порядка 30 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
За выходные на показы бесплатных ледовых спектаклей «Чемпионы» и «Байки русской балалайки» пришли посмотреть 30 тысяч человек.

«Спектакли прошли в Звёздном городке, Павловском Посаде, Пушкино, Мытищах (, Электрогорске, Химках и поселке Запрудня в Талдомском г. о. Наибольшее количество зрителей присутствовало в Шатуре — 5,5 тыс. человек, Истре — 5 тыс. человек и Королёве — 4 тыс. человек», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что жители и гости Московской области смогут посмотреть крайние представление «Байки русской балалайки» этой зимой 27 января в городских округах Балашиха и Люберцы.

Точное место проведения и время можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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В Московской области откроется выставка «Виват, Россия!»
22 января 2024, 16:39

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

Выставка, посвященная 90-летию студии военных художников, открывается в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба культуры и туризма Московской области.
Выставка готова будет принимать посетителей с 25 января в Мытищинской галерее искусств.

«Этой выставкой открывается череда юбилейных мероприятий, приуроченных к 90-летию Студии военных художников имени М. Б. Грекова. В экспозиции представят свыше 60 живописных, графических и скульптурных произведений, рассказывающих об истории и становлении российского военно-морского флота, портреты известных флотоводцев, лирические полотна, изображающие будни и быт моряков», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что студия военных художников была основана еще в 1934 году и является единственным в мире творческим объединением военных художников.

Посетить выставку можно будет о 25 февраля 2924 года.

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В Подмосковье состоится концерт участников музыкального фестиваля «Мост Дружбы»
22 января 2024, 14:28

Фото: istockphoto / cyano66

В музее-заповеднике П.И. Чайковского выступят участники Московского международного музыкального фестиваля «Мост Дружбы». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт состоится 28 января в зале государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского в Клину.

«14 молодых музыкантов, прошедших предварительный отбор в Пекине, которые являются участниками Московского международного музыкального фестиваля «Мост Дружбы» с произведениями Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Баха, Бетховена и других композиторов», — отметили в пресс-службе министерства.

Кроме выступления музыкантов для гостей будут подготовлены экскурсии по музейному комплексу и в музей ёлочных игрушек, возложение цветов к памятнику великому русскому композитору, а также встреча и совместный обед с учащимися Клинской детской школы искусств имени П.И. Чайковского.

Стоит отметить, что вход на мероприятие свободный. начало в 18:00.

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Ко Дню студента в Подмосковье проведут около 150 мероприятий
22 января 2024, 10:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковные культурно-досуговые учреждения проведут более 150 мероприятий, посвященных Дню студента. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках праздничных мероприятий гостей и жителей области ждут концерты, интерактивные программы, дискотеки, творческие гостиные, квизы, балы и флешмобы.

В преддверии праздника, 24 января в Одинцове состоится литературный бал «Ужель та самая Татьяна»,а в Королёве пройдет торжественная церемония награждения лучших студентов Технологического университета.

25 января принять участие в интеллектуальном квизе «МЕшАниНА» можно будет в ДК «Досуг» в Орехово-Зуево и в квиз-игре «Умнее всех» в Дмитрове.

Также в день празднования Дня студента желающие могут посмотреть студенческий «Арт-вечер» в Богородске и юмористические миниатюры в Чехове.

Стоит отметить, что полный список мероприятий и мест проведения можно найти на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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