Готовность капремонта в школе №9 Наро-Фоминска достигла 45%

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводится в двух корпусах школы №9 имени космонавта Лебедева на улице Шибанкова в Наро-Фоминске, в настоящий момент работы выполнены на 45%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В основном корпусе сейчас монтируют системы электро- и водоснабжения, а также отопительную систему, ведутся фасадные и кровельная работы и внутренняя отделка помещений. Во втором корпусе идёт обустройство инженерных сетей, фасадные работы, рабочие усиливают дверные проёмы и монтируют оконные блоки», — говорится в сообщении.В работах задействованы более 60 человек, используется две единицы техники. Капитальный ремонт финансируется из бюджета Московской области.
Отремонтированная школа должна заработать 1 сентября.
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