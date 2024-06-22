Губернатор Подмосковья Воробьёв возложил цветы к памятнику в Наро-Фоминске

22 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник

Фото: iStock/Nikolaeva Elena В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Продолжительность этого дня максимальна, а ночи — минимальна. После 22 июня дни начинают постепенно уменьшаться.

Какие еще праздники приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».



День памяти и скорби



В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то другим. 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.



Троицкая родительская суббота



Это день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. В 2024 году она выпадает на 22 июня. На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. В этот день принято молиться за усопших, посещать кладбище и Божественную литургию в храме, подавать милостыню, устраивать тихую домашнюю поминальную трапезу и вспоминать усопших родственников. В Троицкую родительскую субботу нельзя грустить, злоупотреблять алкоголем, устраивать пышные застолья, гадать, сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать.



Кириллов день



Предки связывали с этой датой очень много строгих запретов и примет. Сейчас многие из них могут показаться странными, но на Руси люди верили, что соблюдение этих неписаных правил помогает им привлекать богатство, а также сохранять мир в семье. В этот день наши праотцы старались не выходить из дома в черной одежде. Считалось, что из-за этого с ними может случиться беда. Нельзя долго смотреть в зеркало. Сущности, которые находятся с той стороны, могут похитить вашу красоту. Нельзя делиться своими планами и хвалиться успехами. Будьте терпеливы и вежливы, если не хотите нажить себе врагов. День можно провести на свежем воздухе, сходить в гости, заняться рукоделием или освоить новое хобби.



Праздник Мят-Сели в Ингушетии



Мят-Сели в Ингушетии отмечается 22 июня. Этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, который отмечали на Мят-Лоам (Мят-Сели) — Столовой горе с танцами и народными гуляниями. Каждый год молодежь в этот день поднимается на Столовую гору с массовыми гуляниями с угощениями, танцами, фольклорно-этнографическими постановками. Проводится конкурс посвящения в джигиты и горянки, по итогам конкурса выбирается лучшая пара, победителям вручаются ценные призы.



22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты

День шоколадного эклера



Весь мир 22 июня отмечает самый сладкий праздник на планете — День шоколадного эклера. В России эклеры сохранили традиционное название, а в Испании эти пирожные называются «пепито». Самый верный способ отметить День шоколадного эклера — это насладиться сладким деликатесом.



День луковых колец



В Америке 22 июня празднуют День луковых колец. Признан он был в 2014 году национальной луковой ассоциацией.



Праздник лоботрясов



Необычный праздник отмечают в России и за рубежом — День лоботряса. Известно о нем очень мало. Нерабочим днём, если не выпадает на выходной, не является. Скорее всего, был придуман лоботрясом, чтобы иметь официальный повод бездельничать.



День Радлера



День самого популярного пивного коктейля Европы. С баварского диалекта немецкого языка слово «Radler» переводится на русский, как «Велосипедист». В 1922 году владелец загородного ресторана Франц Куглер оборудовал велосипедную дорожку из Мюнхена прямиком к дверям питейного заведения «Kugler Alm». В день открытия он пообещал приветственную кружку пива каждому гостю, приехавшему в ресторан на велосипеде. Его план удался. Поток посетителей с велосипедами превысил 13000 человек. Владелец понял, что запасов пива не хватит и решил угощать гостей коктейлем Radlermass. Рецепт был очень прост: 50% светлого пива и 50% лимонада. Коктейль обрел популярность во всей Европе.



Родились в этот день



Отар Кушанашвили (1970) — грузинский и российский музыкальный журналист, музыкальный критик и телеведущий.



Владимир Шахрин (1959) — советский и российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Чайф».



Светлана Крючкова (1950) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.



Мерил Стрип (1949) — американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.



Наталья Варлей (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.



Михаил Залиханов (1939) — российский эколог, ученый, академик, политический и общественный деятель.



Вадим Тонков (1932) — советский и российский эстрадный актер, актер театра и кино.



Конрад Цузе (1910) — немецкий инженер, пионер компьютеростроения.



Билли Уайлдер (1906) — американский кинорежиссер и сценарист.



Джон Диллинджер (1903) — американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.



Эрих Мария Ремарк (1898) — немецкий писатель.



Бюльбюль (1897) — азербайджанский оперный певец-тенор, Народный артист СССР.



Алексей Бутовский (1838) — генерал Русской императорской армии, спортивный функционер, один из учредителей и член МОК.



Вильгельм фон Гумбольдт (1767) — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.



Умерли в этот день



Любовь Баранова (Козырева) (2015) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.



Наталья Бехтерева (2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик.



Федор Углов (2008) — советский и российский хирург, академик, общественный деятель.



Василь Быков (2003) — советский белорусский писатель, общественный деятель, автор книг о Великой Отечественной войне.



Чанг Че (2002) — китайский сценарист и режиссер.



Леонид Дербенев (1995) — советский поэт-песенник.



Илья Франк (1990) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.



Никколо Макиавелли (1527) — итальянский философ и политик эпохи Возрождения.



Именины



Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.



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30 мая –



: Какой сегодня праздник, рождённые в этот день знаменитости

Какие еще праздники приходятся на этот день расскажет редакцияВ России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то другим. 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.Это день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. В 2024 году она выпадает на 22 июня. На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. В этот день принято молиться за усопших, посещать кладбище и Божественную литургию в храме, подавать милостыню, устраивать тихую домашнюю поминальную трапезу и вспоминать усопших родственников. В Троицкую родительскую субботу нельзя грустить, злоупотреблять алкоголем, устраивать пышные застолья, гадать, сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать.Предки связывали с этой датой очень много строгих запретов и примет. Сейчас многие из них могут показаться странными, но на Руси люди верили, что соблюдение этих неписаных правил помогает им привлекать богатство, а также сохранять мир в семье. В этот день наши праотцы старались не выходить из дома в черной одежде. Считалось, что из-за этого с ними может случиться беда. Нельзя долго смотреть в зеркало. Сущности, которые находятся с той стороны, могут похитить вашу красоту. Нельзя делиться своими планами и хвалиться успехами. Будьте терпеливы и вежливы, если не хотите нажить себе врагов. День можно провести на свежем воздухе, сходить в гости, заняться рукоделием или освоить новое хобби.Мят-Сели в Ингушетии отмечается 22 июня. Этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, который отмечали на Мят-Лоам (Мят-Сели) — Столовой горе с танцами и народными гуляниями. Каждый год молодежь в этот день поднимается на Столовую гору с массовыми гуляниями с угощениями, танцами, фольклорно-этнографическими постановками. Проводится конкурс посвящения в джигиты и горянки, по итогам конкурса выбирается лучшая пара, победителям вручаются ценные призы.Весь мир 22 июня отмечает самый сладкий праздник на планете — День шоколадного эклера. В России эклеры сохранили традиционное название, а в Испании эти пирожные называются «пепито». Самый верный способ отметить День шоколадного эклера — это насладиться сладким деликатесом.В Америке 22 июня празднуют День луковых колец. Признан он был в 2014 году национальной луковой ассоциацией.Необычный праздник отмечают в России и за рубежом — День лоботряса. Известно о нем очень мало. Нерабочим днём, если не выпадает на выходной, не является. Скорее всего, был придуман лоботрясом, чтобы иметь официальный повод бездельничать.День самого популярного пивного коктейля Европы. С баварского диалекта немецкого языка слово «Radler» переводится на русский, как «Велосипедист». В 1922 году владелец загородного ресторана Франц Куглер оборудовал велосипедную дорожку из Мюнхена прямиком к дверям питейного заведения «Kugler Alm». В день открытия он пообещал приветственную кружку пива каждому гостю, приехавшему в ресторан на велосипеде. Его план удался. Поток посетителей с велосипедами превысил 13000 человек. Владелец понял, что запасов пива не хватит и решил угощать гостей коктейлем Radlermass. Рецепт был очень прост: 50% светлого пива и 50% лимонада. Коктейль обрел популярность во всей Европе.Отар Кушанашвили (1970) — грузинский и российский музыкальный журналист, музыкальный критик и телеведущий.Владимир Шахрин (1959) — советский и российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Чайф».Светлана Крючкова (1950) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.Мерил Стрип (1949) — американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.Наталья Варлей (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.Михаил Залиханов (1939) — российский эколог, ученый, академик, политический и общественный деятель.Вадим Тонков (1932) — советский и российский эстрадный актер, актер театра и кино.Конрад Цузе (1910) — немецкий инженер, пионер компьютеростроения.Билли Уайлдер (1906) — американский кинорежиссер и сценарист.Джон Диллинджер (1903) — американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.Эрих Мария Ремарк (1898) — немецкий писатель.Бюльбюль (1897) — азербайджанский оперный певец-тенор, Народный артист СССР.Алексей Бутовский (1838) — генерал Русской императорской армии, спортивный функционер, один из учредителей и член МОК.Вильгельм фон Гумбольдт (1767) — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.Любовь Баранова (Козырева) (2015) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.Наталья Бехтерева (2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик.Федор Углов (2008) — советский и российский хирург, академик, общественный деятель.Василь Быков (2003) — советский белорусский писатель, общественный деятель, автор книг о Великой Отечественной войне.Чанг Че (2002) — китайский сценарист и режиссер.Леонид Дербенев (1995) — советский поэт-песенник.Илья Франк (1990) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.Никколо Макиавелли (1527) — итальянский философ и политик эпохи Возрождения.Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.В России появится новый праздник 30 мая – что было в этот день , какой сегодня праздник 20 мая : Какой сегодня праздник, рождённые в этот день знаменитости Дарья Осипова Следите за нашими новостями

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