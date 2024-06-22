Губернатор Подмосковья Воробьёв возложил цветы к памятнику в Наро-Фоминске

Фото: Александра Степанова
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске. В церемонии приняли участие военнослужащие мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии и выпускники наро-фоминской школы № 4.
Для города воинской славы это особо почитаемое место. В народе памятник еще называют «Три танка». Здесь установлены боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-152, защищавшие своё отечество.
Фото: Александра Степанова
Кроме военнослужащих Кантемировской дивизии, в церемонии возложения цветов участвовали также выпускники Наро-Фоминской среднеобразовательной школы № 4. Это ближайшее учебное заведение к Кантемировской дивизии, там учится много ребят, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции.
Фото: Александра Степанова
Фото: Александра Степанова
В средней школе № 4 углублённое изучение отдельных предметов. Сейчас её посещают почти 1,4 тысячи детей. В 2021 году на базе школы открыт Казачий класс имени Александра Невского. А в 2023-м здесь появилась «Парта Героя», за которой когда-то сидел Виктор Кузьмин. Это был простой парень из шахтёрской семьи, ставший гордостью ВДВ — он отдал жизнь, защищая страну в ходе СВО. На фасаде школы установлена памятная доска, посвященная ему.
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Фото: Александра Степанова
«Знаете, почему полк называется Ямпольский? Потому что наши бойцы во время Великой Отечественной войны освобождали населенный пункт Ямполь. И сейчас они воют практически в тех же местах», — сказал командир дивизии, гвардии полковник Дмитрий Боглай.
Кроме военнослужащих Кантемировской дивизии, в церемонии возложения цветов участвовали также выпускники Наро-Фоминской среднеобразовательной школы № 4. Это ближайшее учебное заведение к Кантемировской дивизии, там учится много ребят, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции.
Фото: Александра Степанова
«Вас очень хвалит командир, глава городского округа — говорят, вы самые активные, патриоты, да ещё и отличники, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в общении с подростками. — Вы только что закончили школу, хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших ребят, которые успешно прошли испытания ЕГЭ. Надеюсь, что все планы, которые вы наметили, удастся реализовать. Нет никаких препятствий, когда есть желание».
Фото: Александра Степанова
В средней школе № 4 углублённое изучение отдельных предметов. Сейчас её посещают почти 1,4 тысячи детей. В 2021 году на базе школы открыт Казачий класс имени Александра Невского. А в 2023-м здесь появилась «Парта Героя», за которой когда-то сидел Виктор Кузьмин. Это был простой парень из шахтёрской семьи, ставший гордостью ВДВ — он отдал жизнь, защищая страну в ходе СВО. На фасаде школы установлена памятная доска, посвященная ему.
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Александр Бойцов