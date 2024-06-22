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Губернатор Подмосковья Воробьёв возложил цветы к памятнику в Наро-Фоминске

22 июня 2024, 11:28
Фото: Александра Степанова

Фото: Александра Степанова

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске. В церемонии приняли участие военнослужащие мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии и выпускники наро-фоминской школы № 4.
Для города воинской славы это особо почитаемое место. В народе памятник еще называют «Три танка». Здесь установлены боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-152, защищавшие своё отечество.

Фото: Александра Степанова



«Знаете, почему полк называется Ямпольский? Потому что наши бойцы во время Великой Отечественной войны освобождали населенный пункт Ямполь. И сейчас они воют практически в тех же местах», — сказал командир дивизии, гвардии полковник Дмитрий Боглай.

Кроме военнослужащих Кантемировской дивизии, в церемонии возложения цветов участвовали также выпускники Наро-Фоминской среднеобразовательной школы № 4. Это ближайшее учебное заведение к Кантемировской дивизии, там учится много ребят, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции.

Фото: Александра Степанова

«Вас очень хвалит командир, глава городского округа — говорят, вы самые активные, патриоты, да ещё и отличники, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в общении с подростками. — Вы только что закончили школу, хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших ребят, которые успешно прошли испытания ЕГЭ. Надеюсь, что все планы, которые вы наметили, удастся реализовать. Нет никаких препятствий, когда есть желание».

Фото: Александра Степанова

В средней школе № 4 углублённое изучение отдельных предметов. Сейчас её посещают почти 1,4 тысячи детей. В 2021 году на базе школы открыт Казачий класс имени Александра Невского. А в 2023-м здесь появилась «Парта Героя», за которой когда-то сидел Виктор Кузьмин. Это был простой парень из шахтёрской семьи, ставший гордостью ВДВ — он отдал жизнь, защищая страну в ходе СВО. На фасаде школы установлена памятная доска, посвященная ему.

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Минобороны РФ запустило проект о первых днях Великой Отечественной войны
22 июня 2024, 01:05

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Минобороны РФ запустило мультимедийный проект ​« Тот самый ​длинный день в году», сообщается на сайте ведомства.
Созданный на основе рассекреченных документов из фондов центрального архива военного ведомства, проект был разработан в рамках 83-й годовщины нападения Третьего Рейха на Советский Союз. Примечательно, что материалы, обобщающие первоначальный опыт Генерального штаба в войне 1953 года, были впервые представлены общественности.

Кроме того, были опубликованы воспоминания советских командиров о первых днях Великой Отечественной войны.

Проект также предусматривает доказательство фактов массового героизма солдат и командиров Красной Армии.

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#ссср
#великая отечественная война
#память
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22 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
22 июня 2024, 00:00

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Продолжительность этого дня максимальна, а ночи — минимальна. После 22 июня дни начинают постепенно уменьшаться.

Какие еще праздники приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».

День памяти и скорби

В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то другим. 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Троицкая родительская суббота

Это день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. В 2024 году она выпадает на 22 июня. На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. В этот день принято молиться за усопших, посещать кладбище и Божественную литургию в храме, подавать милостыню, устраивать тихую домашнюю поминальную трапезу и вспоминать усопших родственников. В Троицкую родительскую субботу нельзя грустить, злоупотреблять алкоголем, устраивать пышные застолья, гадать, сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать.

Кириллов день

Предки связывали с этой датой очень много строгих запретов и примет. Сейчас многие из них могут показаться странными, но на Руси люди верили, что соблюдение этих неписаных правил помогает им привлекать богатство, а также сохранять мир в семье. В этот день наши праотцы старались не выходить из дома в черной одежде. Считалось, что из-за этого с ними может случиться беда. Нельзя долго смотреть в зеркало. Сущности, которые находятся с той стороны, могут похитить вашу красоту. Нельзя делиться своими планами и хвалиться успехами. Будьте терпеливы и вежливы, если не хотите нажить себе врагов. День можно провести на свежем воздухе, сходить в гости, заняться рукоделием или освоить новое хобби.

Праздник Мят-Сели в Ингушетии

Мят-Сели в Ингушетии отмечается 22 июня. Этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, который отмечали на Мят-Лоам (Мят-Сели) — Столовой горе с танцами и народными гуляниями. Каждый год молодежь в этот день поднимается на Столовую гору с массовыми гуляниями с угощениями, танцами, фольклорно-этнографическими постановками. Проводится конкурс посвящения в джигиты и горянки, по итогам конкурса выбирается лучшая пара, победителям вручаются ценные призы.

22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты

День шоколадного эклера

Весь мир 22 июня отмечает самый сладкий праздник на планете — День шоколадного эклера. В России эклеры сохранили традиционное название, а в Испании эти пирожные называются «пепито». Самый верный способ отметить День шоколадного эклера — это насладиться сладким деликатесом.

День луковых колец

В Америке 22 июня празднуют День луковых колец. Признан он был в 2014 году национальной луковой ассоциацией.

Праздник лоботрясов

Необычный праздник отмечают в России и за рубежом — День лоботряса. Известно о нем очень мало. Нерабочим днём, если не выпадает на выходной, не является. Скорее всего, был придуман лоботрясом, чтобы иметь официальный повод бездельничать.

День Радлера

День самого популярного пивного коктейля Европы. С баварского диалекта немецкого языка слово «Radler» переводится на русский, как «Велосипедист». В 1922 году владелец загородного ресторана Франц Куглер оборудовал велосипедную дорожку из Мюнхена прямиком к дверям питейного заведения «Kugler Alm». В день открытия он пообещал приветственную кружку пива каждому гостю, приехавшему в ресторан на велосипеде. Его план удался. Поток посетителей с велосипедами превысил 13000 человек. Владелец понял, что запасов пива не хватит и решил угощать гостей коктейлем Radlermass. Рецепт был очень прост: 50% светлого пива и 50% лимонада. Коктейль обрел популярность во всей Европе.

Родились в этот день

Отар Кушанашвили (1970) — грузинский и российский музыкальный журналист, музыкальный критик и телеведущий.

Владимир Шахрин (1959) — советский и российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Чайф».

Светлана Крючкова (1950) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

Мерил Стрип (1949) — американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.

Наталья Варлей (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

Михаил Залиханов (1939) — российский эколог, ученый, академик, политический и общественный деятель.

Вадим Тонков (1932) — советский и российский эстрадный актер, актер театра и кино.

Конрад Цузе (1910) — немецкий инженер, пионер компьютеростроения.

Билли Уайлдер (1906) — американский кинорежиссер и сценарист.

Джон Диллинджер (1903) — американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.

Эрих Мария Ремарк (1898) — немецкий писатель.

Бюльбюль (1897) — азербайджанский оперный певец-тенор, Народный артист СССР.

Алексей Бутовский (1838) — генерал Русской императорской армии, спортивный функционер, один из учредителей и член МОК.

Вильгельм фон Гумбольдт (1767) — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.

Умерли в этот день

Любовь Баранова (Козырева) (2015) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.

Наталья Бехтерева (2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик.

Федор Углов (2008) — советский и российский хирург, академик, общественный деятель.

Василь Быков (2003) — советский белорусский писатель, общественный деятель, автор книг о Великой Отечественной войне.

Чанг Че (2002) — китайский сценарист и режиссер.

Леонид Дербенев (1995) — советский поэт-песенник.

Илья Франк (1990) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

Никколо Макиавелли (1527) — итальянский философ и политик эпохи Возрождения.

Именины

Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

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#праздник
#праздники
#великая отечественная день памяти и скорби
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60 тысяч ребят из подмосковных пришкольных лагерей отметили День памяти и скорби
21 июня 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 60 тысяч детей из пришкольных лагерей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам напомнили, что 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Ребята послушали историческую аудиозапись объявления о начале войны, посмотрели видеоролики о детях блокадного Ленинграда и главных событиях войны. Им также предложили сделать поделки – Вечные огни из бумаги», – говорится в сообщении.
В школах была объявлена минута молчания под звук метронома, прошло возложение цветов к памятникам жертвам Великой Отечественной войны.

В ведомстве добавили, что патриотические мероприятия проходили всю неделю. Программа включала посещение краеведческих и исторический муниципальных музеев, экскурсии на места боевой славы.

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#день памяти и скорби
#22 июня
#великая отечественная война
#история
#дети
#школьники
#подмосковье
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Новая котельная в Клину обеспечит теплом более 20 тысяч жителей
21 июня 2024, 22:44

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

В городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. Её построили по концессии с компанией «Газпром теплоэнерго МО».
«Котельная надёжно обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, где проживают более 20 тысяч человек, а также школу, детсад и детскую поликлинику. Оборудование котельной российское. Оно имеет серьёзный резерв», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
По его словам, всего по концессии с «Газпром теплоэнерго МО» планируется модернизировать в городском округе 47 котельных и построить пять новых, которые заместят работу ТЭЦ. По итогам года будут завершены работы на 21 котельной, заключил вице-губернатор.

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#московская область
#подмосковье
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Выпускник лицея «Протвино» достиг высшего результата на ЕГЭ по математике
21 июня 2024, 22:28

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Выпускник лицея «Протвино» Альберт Гороховский принёс наукограду Серпухов высший результат ЕГЭ по математике. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко. Альберт – ученик физико-математического класса. Он увлекается математикой, физикой и информатикой.
«Протвинец прошел процедуру апелляции и доказал, что его знания предмета – на самом высоком уровне. Результаты о другим предметам тоже впечатляют: по физике – 94 балла, по информатике – 90. Альберт собирается поступать в МФТИ, планирует стать программистом», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что за ученика переживала его педагог Елена Александровна Рыбакова.

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Пять подмосковных городов вошли в топ федерального индекса «IQ городов»
21 июня 2024, 22:10

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Пять городов Московской области вошли в число лидеров премии Индекса «IQ городов», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки и Электросталь отличились в категориях «административные центры» и «крупные города».
Итоги расчёта Индекса цифровизации городского хозяйства за 2023 год представили в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Строим вместе».
«Подмосковные города шестой год подряд включают в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. Московская область вошла в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством, создавать безопасные и комфортные условия для жителей. Подмосковные города активно участвуют в этом проекте», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Индекс «IQ городов» был разработан Минстроем России в 2019 году вместе с МГУ им. Ломоносова. Он включает множество показателей, среди которых – цифровизация таких областей, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.

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#подмосковье
#московская область
#городская среда
#михаил хайкин
#министерство благоустройства мо
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В Подмосковье начался лёт малого ночного павлиньего глаза
21 июня 2024, 21:53

Фото: Минэкологии МО / А. Ульянов

Энтомологи отметили в Подмосковье лёт малого ночного павлиньего глаза, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона. Редкий мотылёк занесён в Красную книгу Московской области.
«Малого ночного павлиньего глаза трудно не заметить. Он достаточно крупный, имеет большие перистые усики, крылья, украшены узорами в виде кругов, напоминающими глаза. При встрече с неприятелем бабочка раскрывает свои крылья и становится похожей на сову. Такой механизм защиты отпугивает хищников и спасает насекомое», – рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
В Подмосковье это красивое чешуекрылое можно встретить в городских округах Можайский, Рузский, Дмитровский, Орехово-Зуево, Подольск, Балашиха, Егорьевск, Клин и других. Его излюбленные места – смешанные леса с прогреваемыми полянами и опушками.

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#насекомые
#красная книга
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Стало известно, какие документы необходимы россиянам для поездки в КНДР
«Известия»: Гражданам России для поездки в КНДР нужна виза
21 июня 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Туроператор «Русский Экспресс» рассказал, что гражданам РФ для поездки в КНДР нужна виза. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что пакет документов стандартный, стоимость — около $40-60. Виза выдается строго под даты поездки. Сейчас прямых рейсов из Российской Федерации в Северную Корею нет.

В пресс-службе туроператора рассказали, что про туризм в Северную Корею стали очень часто говорить. В стране есть пляжные и горнолыжные курорты. Некоторые отели в КНДР соответствуют международным «пяти звездам». Туристы едут в страну за необычными впечатлениями и атмосферой «застывшего времени».

«Массовых и семейных туристов смущает закрытый характер КНДР, отсутствие некоторых элементарных сервисов вроде интернета, необходимость везде ходить с сопровождающим по строго определенным маршрутам», — отметил туроператор в беседе с Известиями.

Ранее сообщалось, что российский турист сравнил КНДР с тюрьмой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#туризм
#туристы
#поездки
#курорты
#кндр
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Свыше 100 пар поженятся в усадьбе Архангельское в канун Дня семьи, любви и верности
21 июня 2024, 20:36

Фото: Istockphoto / MaximFesenko

Более 500 пар поженятся в Подмосковье в канун Дня семьи, любви и верности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Будущие молодожёны часто выбирают для свадьбы красивые или праздничные даты. Так, в канун Дня семьи, любви и верности у нас в Московской области поженятся более 480 пар. В преддверии праздника, 7 июля, мы будем поздравлять семейные пары с праздником в 23 парках и дарить им ромашки», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, большинство пар в канун праздника выбрали свадьбы в парках и загородных отелях. Но главой площадкой праздника станет усадьба в Архангельском, где соберутся свыше 100 пар со всего Подмосковья. Гостей фестиваля ждут праздничный концерт, экскурсии и фотосессия в одной из красивейших усадьб региона. А юбиляров совместной жизни отметят медалями «За любовь и верность».

Все лучшие подмосковные локации для проведения свадьбы можно найти на портале, а также в телеграм-канале «Свадьба в Подмосковье».

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#московская область
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