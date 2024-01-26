В Наро-Фоминском округе открывается выставка местных художников-графиков

«В экспозиции представлены работы местных художников-графиков. Это направление позволяет передать мысль и настроение произведения только одним цветом, а для оттенков и нюансов используются различные штриховки», — отмечается в сообщении.Выставка начнёт работать в 17:00. В день открытия её можно посетить бесплатно. В другие дни стоимость входного билета составит 100 рублей. Дата окончания выставки — 11 марта. Возрастное ограничение — 16+.Адрес ЦДК «Звезда»: город Наро-Фоминск, улица Маршала Жукова, дом №10.Читайте также:В двух парках Подмосковья 27 января проведут праздники санокВ Подмосковье откроется выставка, посвященная творчеству Леонардо да ВинчиВ Котельниках состоится концерт памяти Владимира Высоцкого