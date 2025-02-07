В Национальном центре «Россия» готовят к открытию выставку-путешествие

Фото: Russia.ru
Интерактивную выставку «Путешествие по России» представят посетителям Национального центра «Россия» в Москве, она откроется в марте, сообщает пресс-служба Центра.
«Это выставка о нашей уникальной стране, о её людях, о гордости, и, конечно же, о будущем. Приглашаем всех не только увидеть, но и услышать, почувствовать, открыть Россию по-новому», — сказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
Наталья Виртуозова (фото: Russia.ru)
Экспозиция разместится на площади более трёх тысяч квадратных метров и будет разделена на восемь зон — от Дальнего Востока до Северо-Запада России и Арктики. Кроме того, предусмотрена «Зона сердца», где посетители смогут с помощью цифровой открытки записать впечатления от выставки.
Регистрация на бесплатные экскурсии по выставке будет открыта на сайте russia.ru.
Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента Владимира Путина для демонстрации достижений России и опыта регионов, укрепления национальной идентичности и формирования гордости за страну.
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