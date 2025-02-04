В Москве пройдет Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС

Фото: naisrussia.ru
Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации НАИС пройдет 5 и 6 февраля 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе НАИС.
На выставке представят более 140 компаний из 20 регионов России, а также из Белоруссии, Китая и Ирана. Участники продемонстрируют широкий ассортимент современных технологий, оборудования и техники: от систем технического освещения до беспилотных летательных аппаратов, от средств безопасности до быстровозводимых конструкций, от биометрических решений до багажных лент, а также колесную технику и многое другое.
В 2025 году основными направлениями выставки станут оборудование и технологии для наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров, решения для строительства и ремонта инфраструктуры, информационные технологии, а также сектор беспилотных авиационных систем и средств противодействия БПЛА.
Третья часть экспозиции НАИС будет представлена компаниями, которые участвуют в выставке впервые. Это подчеркивает растущий интерес к данной отрасли, а также доверие к НАИС как к важному и уникальному специализированному событию в стране.
В рамках выставки запланированы торжественные награждения и мероприятия для специалистов. Награждение победителей двух ключевых отраслевых премий — «Воздушные ворота России» и RUSky Awards, которые отмечают лучшие аэропорты и авиаперевозчиков, пройдет 5 февраля. В этот же день будут объявлены победители конкурса научных работ курсантов и ученых гражданской авиации, а также призеры творческого фотоконкурса «Моя авиация».
Также 5 февраля состоится пленарное заседание на тему «Рост авиаподвижности россиян. Сценарии развития внутренних и международных перевозок». В торжественных мероприятиях и встречах примут участие министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов. В этот день планируется подписать несколько соглашений.
6 февраля будет посвящено беспилотной авиации — деловая программа в основном сосредоточится на этой теме.
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В 2025 году основными направлениями выставки станут оборудование и технологии для наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров, решения для строительства и ремонта инфраструктуры, информационные технологии, а также сектор беспилотных авиационных систем и средств противодействия БПЛА.
Третья часть экспозиции НАИС будет представлена компаниями, которые участвуют в выставке впервые. Это подчеркивает растущий интерес к данной отрасли, а также доверие к НАИС как к важному и уникальному специализированному событию в стране.
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В рамках выставки запланированы торжественные награждения и мероприятия для специалистов. Награждение победителей двух ключевых отраслевых премий — «Воздушные ворота России» и RUSky Awards, которые отмечают лучшие аэропорты и авиаперевозчиков, пройдет 5 февраля. В этот же день будут объявлены победители конкурса научных работ курсантов и ученых гражданской авиации, а также призеры творческого фотоконкурса «Моя авиация».
Также 5 февраля состоится пленарное заседание на тему «Рост авиаподвижности россиян. Сценарии развития внутренних и международных перевозок». В торжественных мероприятиях и встречах примут участие министр транспорта РФ Роман Старовойт и глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов. В этот день планируется подписать несколько соглашений.
6 февраля будет посвящено беспилотной авиации — деловая программа в основном сосредоточится на этой теме.
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Анастасия Хохлова