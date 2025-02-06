В подмосковных библиотеках в 2025 году проведут более 20 фестивалей

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В библиотеках Московской области запланировано провести в 2025 году 21 фестиваль разной направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Мероприятия, проводимые в библиотеках Подмосковья, рассчитаны на интересы читателей разных возрастов. Посетителей пригласят на литературные чтения, встречи с авторами, презентации новых книг, выставки, чтения вслух литературных произведений, лекции, литературные викторины и конкурсы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробнее о предстоящих в библиотеках Подмосковья фестивалях можно прочитать на сайте министерства.
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«Среди направлений – книжные, литературные, поэтические, краеведческие, песенно-поэтические, а также фестивали семейного чтения. Площадками для их проведения станут центральные библиотеки городских округов Мытищи, Долгопрудный, Луховицы, Красногорск, Сергиев Посад, Серпухов и других. На фестивалях состоятся мероприятия по привлечению внимания к чтению, продвижению русского языка и литературы, популяризации Культурного кода региона», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Мероприятия, проводимые в библиотеках Подмосковья, рассчитаны на интересы читателей разных возрастов. Посетителей пригласят на литературные чтения, встречи с авторами, презентации новых книг, выставки, чтения вслух литературных произведений, лекции, литературные викторины и конкурсы.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Подробнее о предстоящих в библиотеках Подмосковья фестивалях можно прочитать на сайте министерства.
Читайте также:
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Лора Луганская