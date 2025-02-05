В Дубне к 95-летию со дня рождения Юрия Сосина открылась выставка его работ

В Дубне открыли выставку работ академика Академии художеств Юрия Сосина, посвященную 95-летию со дня его рождения. Работы мастера можно увидеть в Доме учёных, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Эта выставка, в первую очередь, рассказывает об истории Дубны. Важно сохранить как память о таких людях, как Юрий Иванович Сосин, так и его работы, его наследие нашему городу», – сказал глава наукограда Максим Тихомиров.Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Сосин создавал и пейзажи, и портреты, и графику. В день открытия выставки его дочь, педагог Марина Сосина, провела экскурсию. Она рассказала о каждой работе отца. Так, чтобы написать одну из картин, Юрий Иванович запрыгнул в лодку к удивленному рыбаку.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Многие годы Сосин участвовал в формировании внешнего облика Дубны как главный художник города, создавал эмблемы предприятий. Именно он – автор первого герба Дубны.
Познакомиться с творчеством Юрия Сосина в зале Дома учёных ОИЯИ можно будет до 6 марта.
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Лора Луганская