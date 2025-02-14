Солистка «Тутси» Ирина Ортман рассказала о предательстве Аллы Пугачёвой

Ирина Ортман (фото: Telegram @irinaortman)
Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман высказалась о бывшей коллеге Алле Пугачёвой. Она раскрыла, как относится к её побегу из России, и прокомментировала резкие высказывания Примадонны в адрес россиян.
Ортман заявила, что Пугачёва вместе с супругом Максимом Галкиным* совершила самое настоящее предательства. Однако добавила, что такие поступки – личный выбор каждого.
Ирина Ортман – российская певица, получившая известность после участия в проекте «Фабрика Звёзд 3» на Первом Канале, солистка группы «Тутси». За свою карьеру она выпустила три сольных альбома и множество синглов.
Читайте также:
«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачёвой
Галкин* решил вернуться в Израиль без Пугачёвой: юморист объявил об отъезде
*признан Минюстом РФ иноагентом
«Я к ним (Пугачёвой и Галкину* – ред.) никак не отношусь. Слава Богу. Это их право, их выбор. Мой выбор другой. Я не раз высказывалась об этом в интервью, уехать из своего дома, из своей Родины, которая дала тебе всё – это предательство», – отметила певица.
Ирина Ортман – российская певица, получившая известность после участия в проекте «Фабрика Звёзд 3» на Первом Канале, солистка группы «Тутси». За свою карьеру она выпустила три сольных альбома и множество синглов.
Читайте также:
«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачёвой
Галкин* решил вернуться в Израиль без Пугачёвой: юморист объявил об отъезде
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова