Цыганова назвала «голубой грязью» Киркорова, Баскова и SHAMAN’а

Виктория Цыганова (фото: Telegram/@vika_tsyganova63)
Певица Виктория Цыганова раскритиковала выдачу званий «Заслуженный артист России» таким исполнителям, как Филипп Киркоров, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN. В беседе с ОСН она заявила, что современная российская эстрада — это автомобиль, одно колесо которого увязло в «голубой грязи», а второе — воюет.
«Я сегодня с иронией продолжаю смотреть на раздачу подобных званий таким «супергероям», как Филипп Киркоров и Николай Басков. Последний звание заслуженного артиста и вовсе по малолетке получил. А SHAMAN, который оказался в их числе и вовсе поражает своим бесстрашием и безжалостным поведением», — возмутилась певица в разговоре с Общественной Службой Новостей.Цыганова считает, что присваивать столь высокие звания нужно более осознанно. Она также призналась, что ждет, когда «филькины грамоты» перестанут раздавать недостойным артистам.
«Мне бы очень хотелось, чтобы отвалилась эта голубая история. Я говорю об этом с ерничеством», — уточнила Цыганова.Читайте также:
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