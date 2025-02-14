«Не прошло и суток»: за сколько продают автограф Екатерины Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
На популярном сайте объявлений выложили фотографию с главой Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной за 5000 рублей. Судя по всему, подпись подружки SHAMAN’а продавец заполучил на встрече Мизулиной с подростками в Кемерово.
«Во время встречи всем раздали фотографию Екатерины с ее автографом. Не прошли сутки, а юные предприниматели уже выставили на продажу подарок своего кумира. Продавец согласен обменять этот лот на 5 000 рублей», — сообщает «Сiбдепо».Тем временем в Роскомнадзоре прокомментировали инициативу Мизулиной по разблокировке соцсети X. Как передает АГН «Москва», в ведомстве не видят сегодня каких-либо оснований для снятия ограничений с платформы.
«Оснований для разблокировки нет», — подчеркнули в пресс-службе РКН.Читайте также:
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