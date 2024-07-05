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В Ногинске организовали фестиваль для инвалидов «Вместе мы можем всё!»

05 июля 2024, 12:44
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Пятый окружной фестиваль для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем всё!» состоялся в Глуховском парке в Ногинске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Фестиваль был организован для расширения социализации людей с ОВЗ, большей инклюзии инвалидов в общество, а также для распространения информации о возможностях людей с такими особенностями здоровья», — говорится в сообщении.
В концертной программе фестиваля принял участие творческий коллектив детей-инвалидов «Только вместе»: ребята читали стихи о Родине и спели гимн России. Кроме того, для зрителей выступили артисты Глуховского дома культуры.



На фестивале действовал контактный зоопарк, проводились различные мастер-классы и выставка творческих работ людей с ОВЗ.

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Подмосковная делегация привезёт уникальный стенд на «АРТ-ЭКСПО» в Крыму
04 июля 2024, 22:01

Фото: пресс-служба МИСК МО

Делегация Подмосковья отправится на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который будет проходить с 26 по 28 июля в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
В дни фестиваля будет работать выставка «АРТ-ЭКСПО», на которой представители российских регионов представят их культурные и гастрономические достижения. В этом году темой стенда Московской области станет «Подмосковье – это любовь». В программе – лекции, дегустации локальной продукции с занимательными историями.
«Мы всегда очень серьёзно подходим к созданию стенда, продумываем программу, активности, чтобы рассказать и показать всем участникам, какой удивительный у нас регион. Это и богатая история, и традиции, и культура, и вкусные угощения, и многое другое. А самое главное – Подмосковье богато молодыми и талантливыми ребятами, которые и делают Московскую область особенной. Мы постараемся сделать так, чтобы в нашем «домике» в Крыму все смогли полезно и приятно провести время», – отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелиде.

Фото: пресс-служба МИСК МО

В рамках «АРТ-ЭКСПО» Московская область презентует собственный стенд, посвящённый любви. Участникам фестиваля расскажут про зарайскую коврижку и коломенскую пастилу – уникальные продукты, которые считаются народно-художественным промыслом Подмосковья. Всех посетителей стенда будут угощать мороженым «Чистая Линия», производственные мощности которого находятся на территории региона.

Также на «АРТ-ЭКСПО» пройдёт фестиваль молодых поваров «Россия на вкус», который продемонстрирует разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов страны. Ведущей выступит автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Фото: пресс-служба МИСК МО

Кроме того, на территории выставочного павильона откроется рынок фермерской продукции. Желающие смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти их в качестве гастрономических сувениров. Крымский мёд, орехи, урбеч и другие угощения вместе с открытками и письмами также можно будет отправить Почтой Крыма прямо из павильона «АРТ-ЭКСПО» в любую точку страны.

Фестиваль «Таврида.АРТ» – самое масштабное культурно-просветительское событие России, посвящённое молодому искусству. Он ежегодно проходит летом в Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» и собирает тысячи молодых творцов со всей России, а также жителей и гостей Крыма. В 2024 году центральная тема фестиваля – культурное многообразие народов, проживающих в регионах страны.

Фото: пресс-служба МИСК МО

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#культура
#искусство
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#московская область
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В «Новом Иерусалиме» стартовал фестиваль «Лето. Музыка. Музей»
04 июля 2024, 21:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Истре прошла церемония открытия VII Фестиваля классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль каждый год проводит государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» вместе с Московской областной филармонией при поддержке Минкульта России и Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«За шесть лет существования проекта концерты посетили более 27 тыс. зрителей. За эти годы он превратился в широкомасштабный фестиваль профессионального искусства. Концерты проходят под открытым небом. В этом году мы решили расширить зрительный зал – сейчас он рассчитан на 1,8 тыс. человек», – рассказал замминистра культуры и туризма региона Павел Родин.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В этом году фестиваль посвятили «Русским сезонам» знаменитого импресарио Сергея Дягилева.
«Уже третий год выступаю на этом фестивале в качестве дирижёра и второй год подряд удостоен чести быть его художественным руководителем. В этом году мы решили обратить внимание на творчество Дягилева и его соратников — тех, благодаря кому были созданы знаменитые «Русские сезоны». Наш фестиваль является продолжением традиций, заложенных более 100 лет назад. Мы сконцентрировались на творчестве композиторов и тех произведениях, которые имеют прямое отношение к Сергею Дягилеву», – отметил худрук фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В этом году на сцену фестиваля выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Вместе с резидентом фестиваля, Госоркестром им. Светланова, в концертах примет участие Российский национальный оркестр.
«Резидентом фестиваля является государственный академический симфонический оркестр России имени Светланова. Также своё творчество представляют Российский Национальный оркестр и оркестр Большого театра. То есть на одной сцене выступят три лучших российских оркестра. Доверие таких музыкантов дорогого стоит», – уверен президент фестиваля, народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как уточнили в министерстве, в стоимость билета на фестивальные концерты входит и посещение государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим».

Фестиваль продлится до 7 июля. Узнать программу и купить и билеты можно на сайте музея.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#лето. музыка. музей
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#московская область
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#искусство
#фестиваль
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В Сергиевом-Посаде продолжает работу выставка «У Лукоморья…»
04 июля 2024, 19:01

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике с 24 мая работает выставка «У Лукоморья…».
Это камерная выставка, которая на время проведения стала частью экспозиции «Русское декоративно-прикладное искусство XVIII-XXI вв.».

«С кругом экспонатов из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника и частных коллекций знакомятся все гости. Со времени начала работы — это 1392 человека, из них 614 детей», — рассказали в администрации музейного комплекса.

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

На выставке проходят интерактивные мероприятия «Там на неведомых дорожках» и «Музейные загадки» для дошкольников и детей, посещающих летние оздоровительные лагеря.

«Дети в восторге! Во-первых, экспонаты знакомят их со сказками Пушкина, многие из которых они не знают. Некоторые дети, как оказалось, вовсе не читали Пушкина. Во-вторых, они узнают, как выглядит, например, разбитое корыто или золотая рыбка, домик старика и старухи, как выглядит созданное сказочником волшебное пространство с ученым котом, зеленым дубом и персонажами, которые бродят по «неведомым» дорожкам», — поделились организаторы выставки.
Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

Мир с героями пушкинских произведений воплощен в керамическом материале, созданном скульпторами и живописцами известных российских предприятий (Ленинградского, Дулевского, Дмитровского, Турыгинского фарфоровых заводов, Конаковского фаянсового завода и т.д.).в XX — начале XXI в.

Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

Среди произведений, созданных на пушкинскую тему, представлены сервизы В.Н. Васильева, скульптуры П.М. Кожина, Л.П. Азаровой, С.М. Орлова с жанровыми композициями и персонажами из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказки о царе Салтане». Их отличает оригинальность авторского прочтения темы и нестандартные композиционные решения.

На выставке также имеются скульптуры, изображающие самого поэта: бюст «А.С. Пушкин» А.Д. Корсикова, «Юный Пушкин» С.Б. Велиховой, «А.С. Пушкин на диване» И.Г. Фрих-Хара.

«Создателем выставки стала заведующая сектором «Русское народное искусство XVII-XX веков» Татьяна Александровна Полосинова. А вдохновителем — конечно, сам поэт А.С.Пушкин», — объясняют сотрудники комплекса.
Фото: Сергиево-Посадский музей-заповедник

Выставка будет работать до 2 августа 2024 года.

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Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка

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#дети
#искусство
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#лагеря
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#мир
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Зрителей фестиваля «Достоевский» в Зарайске ждут спектакли, музыка и ярмарка
04 июля 2024, 18:01

Фото: iStock/katoosha

Масштабный фестиваль искусств «Достоевский» будет проходить в подмосковном Зарайске 20 и 21 июля, в программе необычные спектакли, шумовая симфония, перфомансы, ярмарка и выставка российских дизайнеров, сообщает пресс-служба Минкультутризма Московской области.
«Фестиваль станет первым культурным событием, сомасштабным личности Достоевского», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Художественным руководителем фестиваля стал знаменитый актёр, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов.

В рамках фестиваля состоятся премьерные показы нескольких спектаклей, в том числе спектакля-концерта «Бедные люди», в котором сыграет сам Евгений Миронов, и спектакля — путешествия по реке Осётр по рассказу Достоевского «Сон смешного человека».

В музыкальной части фестиваля гостей ждёт джаз, рэп и даже шумовая симфония, которую создадут саунд-художники на основе описания звуков в текстах Достоевского.

На улицах Зарайска в дни фестиваля пройдут шествия и перфомансы, участниками которых станут гигантские куклы Достоевского, Пушкина, Гоголя и Хармса.

Кроме того, для гостей фестиваля будет работать ярмарка с сувенирами, угощениями по рецептам семьи Достоевских и чаепитием. В рамках ярмарки пройдёт выставка российских дизайнеров и столичных брендов.

Фестиваль-путешествие в Зарайск «Достоевский» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#зарайск
#фестиваль
#лето в подмосковье
#минкульттуризма мо
#московская область
#культура
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В Петербурге отметят День семьи, любви и верности на «Поющих мостах»
04 июля 2024, 16:01

Фото: iStock/TPopova

В Санкт-Петербурге в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля Дворцовый мост разведут под специальный плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
Среди композиций, которые прозвучат во время шоу «Поющие мосты», будут увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Вальс-шутка» и вальс из кинофильма «Берегись автомобиля».

«Мы всегда стремимся отражать в программе «Поющих мостов» значимые даты, поэтому не могли оставить без внимания такой важный праздник, как День семьи. Хочу напомнить, что 2024 год был объявлен президентом Годом семьи. Наш проект может стать отличным поводом собраться семьей и посмотреть на ночной Петербург», – приводит «Петербургский дневник» слова гендиректор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр», главного редактора издания Кирилла Смирнова.

В то же время сообщается, что 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Как пишет Общественная Служба Новостей, одной из традиций даты является празднование в кругу друзей и знакомых. Кроме этого, представители СМИ в этот день выражают благодарность ответственным и лучшим работникам.

Ранее сообщалось, что День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске.

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#шоу
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#день семьи
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Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева
04 июля 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Художник и скульптор из Павловского Посада Сергей Комаров работает в необычной технике — он вырезает свои картины-барельефы на деревянных досках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Профессионально резьбой по дереву Сергей начал заниматься с 1985 года. Он член творческого союза художников России и Международной федерации художников», — отмечается в сообщении.
За годы творчества Сергей Комаров создал резные картины на библейские и античные сюжеты, его деревянные полотна находятся в частных коллекциях по всему миру. Новая картина Сергея Комарова — это жанровая сцена на пиратской шхуне. На её создание у автора ушёл год. Все элементы картины отличает высокая реалистичность и необычайная тонкость работы.

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#павловский посад
#художник
#картина
#культура
#искусство
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Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу
04 июля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Павловопосадский Музей истории русского платка и шали возобновит работу во вторник, 9 июля, по новому адресу — в здании Художественной галереи на площади Революции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В новых стенах экспозиция музея не потеряла свою красоту, самобытность и актуальность. Посетители познакомятся с историей появления женского платка, особенностями этого предмета туалета, увидят платок во всём его многообразии», — говорится в сообщении.
В музее будут проводиться различные мастер-классы, интерактивные программы и квесты.

Адрес Музея истории русского платка и шали: город Павловский Посад, площадь Революции, дом №9/1. Музея будет работать со вторника по воскресенье.

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#павловский посад
#музей
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Число мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросло десятикратно
Минобрнауки: процент не сдавших русский язык мигрантов вырос в 10 раз
03 июля 2024, 21:16

Фото: IStock/klerik78

С января по май 2024 года количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, увеличилось с 3% до 30%, сообщили журналистам INTERFAX.RU в пресс-службе Минобрнауки.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил повысить контроль за сдающими экзамены мигрантами. В частности, он предлагал обеспечить четкую видеофиксацию и повысить проходной балл в университетах. В ведомстве сообщили, что любые будущие изменения в порядок проведения экзамена не коснутся его содержательной части и не будут дискриминировать приезжих школьников.
«В принципе эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — отмечал Музаев.

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#мигрант
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Бесплатные автобусы перевозят участников фестиваля «Лето. Музыка. Музей»
03 июля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Автобусы Мострансавто начали бесплатно перевозить участников и зрителей музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Шаттлы курсируют с 3 по 7 июля от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская» к музею «Новый Иерусалим» и обратно. Автобусы ходят по будням с 17:30 до 23:30, а в выходные – с 15:00 до 22:00. Концерты проходят на открытом воздухе с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. В этом году фестиваль посвящён «Русским сезонам» великого импресарио Сергея Дягилева», – говорится в сообщении.
Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
#культура
#искусство
#фестиваль
#истра
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