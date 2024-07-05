В Ногинске организовали фестиваль для инвалидов «Вместе мы можем всё!»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Пятый окружной фестиваль для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем всё!» состоялся в Глуховском парке в Ногинске, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Фестиваль был организован для расширения социализации людей с ОВЗ, большей инклюзии инвалидов в общество, а также для распространения информации о возможностях людей с такими особенностями здоровья», — говорится в сообщении.В концертной программе фестиваля принял участие творческий коллектив детей-инвалидов «Только вместе»: ребята читали стихи о Родине и спели гимн России. Кроме того, для зрителей выступили артисты Глуховского дома культуры.
На фестивале действовал контактный зоопарк, проводились различные мастер-классы и выставка творческих работ людей с ОВЗ.
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Лев Каштанов