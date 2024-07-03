В Подмосковье проведут фестиваль керамики «Гжельфест»

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Фестиваль народных гончарных промыслов «Гжельфест» проведут в селе Речицы Раменского городского округа в субботу, 6 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Для гостей фестиваля организуют конкурсы, проведут насыщенную игровую программу, мастер-классы по гончарному искусству и росписи керамических изделий и концерт, в котором примут участие творческие коллективы и артисты Раменского округа», — говорится в сообщении.На фестивальной площадке будут работать гастрономическая ярмарка и выставка Раменского историко-художественного музея. Кроме того, все желающие смогут прямо с праздника отправить друзьям гжельскую открытку — для этого будет открыта специальная почта «С любовью из Гжели».
Развлекательная программа фестиваля начнётся в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.
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