В Ногинске устроили молодёжный фестиваль народного творчества

Фото: Ксения Пашуто
Молодёжный фестиваль народного творчества «Богородская зима» состоялся в центре «ПРО молодёжь» в Ногинске, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
Своим творчеством с гостями поделились певцы, выступающие с сольными номерами, а также коллективы, исполняющие песни в народном стиле. В рамках фестиваля также была организована ярмарка и интерактивная программа.
«Особенной популярностью у ребят пользовался мастер-класс по изготовлению браслетов из бусин», — отмечается в сообщении.
Всего в фестивальных мероприятиях приняли участие около 350 человек.
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