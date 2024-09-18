Коллекция музея отходов «Культурный слой» пополнилась необычными экспонатами

Фото: пресс-служба Минчистоты
В сентябре экспозицию музея «Культурный слой» пополнили такие необычные экспонаты, как объектив камеры и телескоп. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Зеркальный телескоп Sky-Watcher служит для наблюдений дальнего космоса. С его помощью него можно без изменений формы и цвета увидеть туманности, галактики и звёздные скопления. Объектив Canon EF-S 18-55mm известен широким диапазоном фокусных расстояний. Он компактный и лёгкий, с высококачественной автоматической фокусировкой и стабилизатором изображения. По оценке экспертов, экспонат принадлежал профессиональному фотографу», – отметили в ведомстве.Там добавили, что каждый месяц на конвейерах комплексов по переработке отходов сотрудники находят удивительные предметы – от старинных икон до редких фотоаппаратов.
Благодаря внимательности и системе обработки находок на конвейерных лентах, артефакты получают вторую жизнь. С 2020 года коллекция «Культурного слоя» приняла более 1 тыс. экспонатов.
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Лора Луганская