В «Новом Иерусалиме» стартовал посвящённый Тарусе выставочно-просветительский проект

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Выставочно-просветительский проект «Культурных полюс. Таруса» стартовал в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Проект объединяет более 100 живописных работ, мастеров, творчество которых связано с Тарусой, а также художников «Тарусской школы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Проект предлагает взглянуть на Тарусу как на явление, объединяющее художников разных стилей и направлений.
В экспозицию вошли произведения Василия Поленова, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Подколзина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Впервые в большом объёме представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное».
Особенность проекта – насыщенная образовательная программа, в которую входят встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.
Читайте также:
«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске
Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе
«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
«В экспозицию выставки органично и гармонично вписаны работы из фондов музея «Новый Иерусалим», в том числе те, что ранее не экспонировались. Мы не только говорим о Тарусе как об уникальном месте, подарившем вдохновение художникам, но и о собственной музейной коллекции, ещё не раскрывшей всецело свой потенциал», – сказала директор музея Анна Антипенко.
В экспозицию вошли произведения Василия Поленова, Виктора Борисова-Мусатова, Александра Подколзина, Владимира Башлыкова и других мастеров. Впервые в большом объёме представлены работы Василия Шитикова, в том числе его акварель с изображением Цветаевского дома, дачи «Песочное».
Особенность проекта – насыщенная образовательная программа, в которую входят встречи с художниками, мастер-классы и другие мероприятия.
Читайте также:
«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске
Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе
«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
Лора Луганская