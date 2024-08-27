Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе

Фото: Министерство культуры и туризма МО
Более 5 тысяч человек посетили фарфоровый фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе. Желающие побывали на экскурсиях в Музей фарфора, где представлены уникальные образцы дулевского народного художественного промысла. Работала фарфоровая ярмарка, а для гостей испекли уникальные булочки «агашки».
Организатор фарфорового фестиваля «Агашка» Виктория Беккер в беседе с «Радио 1» рассказала, что праздник проводится уже в седьмой раз, начиная с 2018 года.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Она добавила, что на площадке было много интересных участников и гостей из разных уголков Подмосковья.
Также, по ее словам, в рамках фестиваля прошли 3 конкурса.
Еще фестиваль славится своими вкуснейшими булочками «агашками».
Фото: Министерство культуры и туризма МО
По ее рассказам, фестиваль получился ярким из-за большого количества костюмированных не только участников, но и воспитанников культурно-досугового центра.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Читайте также:
«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей
Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»
«В городе Ликино-Дулёво — на родине дулевского фарфора — мы проводим этот фестивале уже в 7 раз. Нам повезло, что даже в период пандемии открывались окна для мероприятий, и мы ни одного не пропустили. Этим и объясняет любовь посетителей к этому фестивалю», — сказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Она добавила, что на площадке было много интересных участников и гостей из разных уголков Подмосковья.
«Более 5 тысяч человек было на 14 часов дня, а к вечеру это было уже около 14 тысяч. У нас собрались интересные участники: фарфористы не только нашего дулевского края, но и приехала гжель полным составом с нескольким предприятиями, приехал народный промысел Вербилок — это тоже фарфор нашего Подмосковья, ну и Павловский Посад с их платками, Коломна со своей пастилой и всякими вкусностями», — поделилась Виктория Беккер.Фото: Министерство культуры и туризма МО
Также, по ее словам, в рамках фестиваля прошли 3 конкурса.
- Для юных художников: дети расписывали будущие сервизы фарфорового завода. Это не просто что-то нарисовать, а то, что дальше будет жить.
- Для прикладников фарфористов-керамистов, которые представили работы в разнообразной технике.
- Традиционный конкурс костюмов с демонстрацией.
Еще фестиваль славится своими вкуснейшими булочками «агашками».
Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Агашка — это размашистые розы — самый излюбленный цветок наших дулевских фарфористов. И мы подумали, что должно быть гастрономическое впечатление. «Агашки» — булки-плюшки в виде закрученных розочек с сахаром. Они очень вкусные, как у бабушек. Их выпекали около 700 штук, и они закончились в середине дня, поэтому в следующем году мы будем уже более подготовлены к этому. Люди их сметали», — рассказала организатор фестиваля.
По ее рассказам, фестиваль получился ярким из-за большого количества костюмированных не только участников, но и воспитанников культурно-досугового центра.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Люди сходили на наш завод, посетили музей, который является одним из самых крупных музеев фарфора-керамики в России. Там была своя площадка «Чай с вареньем» — иммерсивное пространство с погружением в конец 19 начала 20 века, когда люди смотрят историю нашего Дулева, их знакомят с фарфором в домашней обстановке — с чаем и вареньем», — заключила собеседница.
Читайте также:
«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей
Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»
Анастасия Бондарева