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Булочки в виде розы: Как прошел фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе

Организатор фестиваля «Агашка» Беккер: фестиваль посетили более 14 тысяч человек
27 августа 2024, 13:32
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Более 5 тысяч человек посетили фарфоровый фестиваль «Агашка» в Орехово-Зуевском городском округе. Желающие побывали на экскурсиях в Музей фарфора, где представлены уникальные образцы дулевского народного художественного промысла. Работала фарфоровая ярмарка, а для гостей испекли уникальные булочки «агашки».
Организатор фарфорового фестиваля «Агашка» Виктория Беккер в беседе с «Радио 1» рассказала, что праздник проводится уже в седьмой раз, начиная с 2018 года.

«В городе Ликино-Дулёво — на родине дулевского фарфора — мы проводим этот фестивале уже в 7 раз. Нам повезло, что даже в период пандемии открывались окна для мероприятий, и мы ни одного не пропустили. Этим и объясняет любовь посетителей к этому фестивалю», — сказала собеседница.


Фото: Министерство культуры и туризма МО

Она добавила, что на площадке было много интересных участников и гостей из разных уголков Подмосковья.

«Более 5 тысяч человек было на 14 часов дня, а к вечеру это было уже около 14 тысяч. У нас собрались интересные участники: фарфористы не только нашего дулевского края, но и приехала гжель полным составом с нескольким предприятиями, приехал народный промысел Вербилок — это тоже фарфор нашего Подмосковья, ну и Павловский Посад с их платками, Коломна со своей пастилой и всякими вкусностями», — поделилась Виктория Беккер.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Также, по ее словам, в рамках фестиваля прошли 3 конкурса.

  1. Для юных художников: дети расписывали будущие сервизы фарфорового завода. Это не просто что-то нарисовать, а то, что дальше будет жить.
  2. Для прикладников фарфористов-керамистов, которые представили работы в разнообразной технике.
  3. Традиционный конкурс костюмов с демонстрацией.

Еще фестиваль славится своими вкуснейшими булочками «агашками».
Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Агашка — это размашистые розы — самый излюбленный цветок наших дулевских фарфористов. И мы подумали, что должно быть гастрономическое впечатление. «Агашки» — булки-плюшки в виде закрученных розочек с сахаром. Они очень вкусные, как у бабушек. Их выпекали около 700 штук, и они закончились в середине дня, поэтому в следующем году мы будем уже более подготовлены к этому. Люди их сметали», — рассказала организатор фестиваля.

По ее рассказам, фестиваль получился ярким из-за большого количества костюмированных не только участников, но и воспитанников культурно-досугового центра.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Люди сходили на наш завод, посетили музей, который является одним из самых крупных музеев фарфора-керамики в России. Там была своя площадка «Чай с вареньем» — иммерсивное пространство с погружением в конец 19 начала 20 века, когда люди смотрят историю нашего Дулева, их знакомят с фарфором в домашней обстановке — с чаем и вареньем», — заключила собеседница.

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#чай
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«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино
Режиссер Угольников: Россия поднимает свое кино сама
26 августа 2024, 18:38

Фото: Радио 1

23 августа на Живописной набережной Красногорска состоялся Московский областной форум «100% креатив».
На форуме работали различные площадки с лекциями, где можно было услышать в качестве спикеров не только представителей законодательных органов и министерств, но и народных артистов, публичных и медийных личностей.

Например, на секции «Экономика эмоций: кино и историческое наследие» сценаристы и режиссеры говорили про современный кинематограф и то, каким он должен быть.
Исследования спикеров показали, что единственный герой, прошедший через разные поколения, которого знают все, — Данила Багров.

Кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Игорь Угольников сказал корреспонденту «Радио 1» о том, что согласен с предложенными коллегами типами героев, которые нужны российскому кинематографу.

  1. Человек, который задается вопросом: зачем я живу?
  2. Мужчина, который сначала делает, а потом говорит, но при этом все с настоящей гагаринской улыбкой.
  3. Человек труда.
  4. «Старики», у которых появилась новая треть жизни.

Фото: Радио 1

Также кинорежиссер добавил, что кино — это отражение разговора с предками, и тема семьи является основополагающей в развитии кинематографа.

«В первую очередь нам надо научиться говорить с нашими детьми и внуками, потому что порой мы не так много внимания им уделяем. Сейчас переломное время, оно ежедневно расширяется в нашем сознании, и это не только из-за СВО и из-за того, что весь мир превратил Россию в изгоя, а это просто большая война за наши умы и сердца наших детей. Мы сейчас изолированы от мира и поднимаем свое кино сами», — сообщил Угольников.

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Фестиваль дулёвского фарфора «Агашка» собрал более 5 тыс. посетителей
26 августа 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Свыше 5 тысяч человек побывали на VII областном фарфоровом фестивале «Агашка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль прошёл в парке «Дулёвский» в Орехово-Зуевском городском округе и был посвящён народно-художественному промыслу – дулёвскому фарфору. Для гостей были организованы экскурсии в Музей фарфора, выставка-ярмарка дулёвских изделий. Посетителей угощали местным чаем и уникальными булочками «агашками». Завершила праздник концертная программа», – рассказали в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при Всероссийского финала национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года, а также бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

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#дулёво
#парк
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
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Школьники поделились впечатлениями от выставки «Россия»
26 августа 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия»

Мастер-классы, экскурсии и интерактивные площадки, организованные в рамках выставки «Россия» с 1 по 9 июня — в честь Дня защиты детей — посетили свыше 360 тысяч человек, в преддверии Дня знаний некоторые из участников этих активностей рассказали о своих впечатлениях и влиянии, которое оказала на них выставка, сообщает пресс-служба Дирекции выставки достижений «Россия».
«Это по-настоящему захватывающее место. Множество павильонов и каждый уникален. Когда видишь всю эту красоту, масштаб своими глазами, действительно возникает гордость за свою страну», — рассказала школьница Кира Соман из Ульяновской области.
А на девятиклассницу Софию Карташову из Малоярославца особое впечатление произвёл масштаб выставки.

«Никогда не могла подумать, что можно сделать такую выставку, которая охватит всю страну. И наш регион занял достойное место. Особенно отмечу, что достижения нашего Малоярославецкого района были представлены на интерактивных панелях», — сказала София Карташова.
Школьница Полина Кабанова из Красноярска отметила интерактивную экспозицию «Первые в России — стране возможностей».

«На экспозиции мы смотрели, как благодаря мечте и упорному труду появляются великие люди, которые строят будущее нашей страны. От выставки «Россия» у меня исключительно положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь», — подчеркнула Полина.
Международная выставка-форум «Россия» проводилась в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года, за это время выставку посетили свыше 18,5 млн человек.

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#вднх
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Духовой оркестр из Каширы выступил на столичном «Большом арбузнике»
26 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Детский духовой оркестр «Сибемольки» из городского округа Кашира выступил для гостей и участников «Большого арбузнрика», который провели на территории ВДНХ в честь десятилетия «Городской фермы», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята устроили для меломанов настоящее музыкальное шоу, они исполняли самые разные мелодии — от классических вальсов и маршей до современных композиций. Выступление оркестра «Сибемольки» понравилось и взрослым, и детям. В награду юные музыканты получили три огромных арбуза», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «Большой арбузник» проводился в субботу, 24 августа. Помимо концерта, для гостей проводили мастер-классы, спектакли и арбузные дегустации.

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#оркестр
#вднх
#концерт
#культура
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Артём Агарков из Подмосковья стал призёром Международной премии уличной культуры и спорта
Артём Агарков из Подмосковья стал призёром премии уличной культуры и спорта
26 августа 2024, 13:42

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Артем Агарков из Московской области занял второе место в гранд-финале Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей», выступающей соорганизатором премии в 2024 году.
Конкурс-премия входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Он создан для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодёжи улиц. Организаторы объявили победителей 11 направлений сезона проекта. Помимо этого, стали известны имена лауреатов за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также победители видеоконкурса.

Седьмой сезон Международной конкурс-премии состоялся в Ставрополе. В гранд-финале участвовали 2,5 тыс. представителей 47 стран. Подведены итоги четырёх конкурсов. Это соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также грантовый конкурс.
«За четыре дня участникам гранд-финала удалось превратить Ставрополь в большую площадку для искусства, творчества и свободы самовыражения. «КАРДО» – это не про соперничество, а про поддержку, про взаимное восхищение навыками и способностями друг друга. Это был большой праздник для гостей из 47 стран, которые говорили на общем для всех языке улиц и спорта», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
В отборах на гранд-финале по направлению BMX приняли участие 67 спортсмена. Артём Агарков из Подмосковья занял второе место среди профессионалов. Он получил денежный приз, подарки от партнёров и фирменную статуэтку КАРДО.

В этом году более 40 тыс. человек стали участниками онлайн-этапа. Среди них были отобраны топ-30, а в следующем этапе выбрали шесть участников, которые на протяжении двух дней боролись за победу. Общий призовой фонд соревнований составил 5 млн рублей.
Археологи выявили
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#спорт
#культура
#премия
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект
23 августа 2024, 21:02

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

В перечень выявленных объектов культурного наследия включили ещё один объект археологического наследия. Это «Культурный слой города Дмитрова XV-XIX вв.», расположенный в Дмитровском городском округе, рассказали в пресс-службе Главного управления культурного наследия Московской области.
«В ходе работ были обнаружены археологические предметы – изделия из железа и фрагменты изделий из цветного металла, фрагменты фарфоровых и стеклянных сосудов, керамических изразцов и керамических сосудов», – сообщили в ведомстве.
Как отметили учёные, объект представляет большую ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в первой половине XV-XIX веках.

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#история
#археология
#московская область
#дмитровский городской округ
#ученые
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В Королёве 7 сентября назовут победителей второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
В Королёве 7 сентября назовут победителей фестиваля «Город танцует в парках»
23 августа 2024, 18:52

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

7 сентября гала-концертом в Центральном городском парке Королёва завершится II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финалисты проекта поборются за звание лучшего танцевального коллектива Подмосковья. Номера представят 40 команд из 38 городских округов, а также коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий. По завершении конкурсной программы будут подведены итоги и состоится церемония награждения», – говорится в сообщении.
Художественный руководитель и председатель жюри фестиваля – заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Оценивать конкурсантов также будут хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звёздами», актриса Елена Подкаминская.

Начало концерта – в 15:00. Вход будет свободным.

Очный этап фестиваля «Город танцует в парках» проходил с 18 мая по 16 июня в 30 городских округах. Он собрал свыше 78 тыс. зрителей и более 3,8 тысяч участников

Фестиваль проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье». Подробно с программой мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

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#город танцует в парках
#искусство
#культура
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#московская область
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Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 262 подмосковных площадках
22 августа 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В Подмосковье 24 августа в девятый раз подряд пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Ежегодно для акции выбирают три самые яркие новинки российского кинематографа, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«В Московской области фильмы акции можно будет посмотреть на 262 площадках в 52 городских округах. В программе этого года – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд» режиссера Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма Алексея Германа-младшего «Воздух», – отметили в министерстве.
Традиционными точками притяжения киноманов станут кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки. Для любителей атмосферных показов сеансы организованы в летних кинотеатрах под открытым небом.

Акция будет традиционно приурочена ко Дню российского кино. Информацию о площадках акции можно найти на сайте. mosoblkino.ru
Вход на все мероприятия будет свободным.

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#культура
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#ночь
#кино
#фильм
#подмосковье
#московская область
#минкульт мо
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Фарфоровые свадьбы украсят дулёвский фестиваль «Агашка»
22 августа 2024, 22:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Он посвящён традиционному народно-художественному промыслу – дулёвскому фарфору.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«По улицам города устроят карнавальное шествие Фарфоровой королевы и её свиты. Гости смогут принять участие в мастер-классах по дулёвской росписи и созданию скульптур. Для детей организуют анимационную программу «Агашка-путешественница» и иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза». Украшением праздника станут фарфоровые свадьбы – церемонии бракосочетания супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В рамках фестиваля будут организованы экскурсии в Музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий. Помимо этого, всех гостей ждут дулёвский чай и уникальные булочки «агашки». Завершится фестиваль праздничным концертом.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как отметили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года и бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

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Подмосковные учреждения культуры проведут День открытых дверей
#минкульттуризма мо
#культура
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