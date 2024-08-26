«Превратили в изгоев»: Режиссер Угольников про образ героя в современном российском кино

Фото: Радио 1
23 августа на Живописной набережной Красногорска состоялся Московский областной форум «100% креатив».
На форуме работали различные площадки с лекциями, где можно было услышать в качестве спикеров не только представителей законодательных органов и министерств, но и народных артистов, публичных и медийных личностей.
Например, на секции «Экономика эмоций: кино и историческое наследие» сценаристы и режиссеры говорили про современный кинематограф и то, каким он должен быть.
Исследования спикеров показали, что единственный герой, прошедший через разные поколения, которого знают все, — Данила Багров.
Кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Игорь Угольников сказал корреспонденту «Радио 1» о том, что согласен с предложенными коллегами типами героев, которые нужны российскому кинематографу.
Фото: Радио 1
Также кинорежиссер добавил, что кино — это отражение разговора с предками, и тема семьи является основополагающей в развитии кинематографа.
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Например, на секции «Экономика эмоций: кино и историческое наследие» сценаристы и режиссеры говорили про современный кинематограф и то, каким он должен быть.
Исследования спикеров показали, что единственный герой, прошедший через разные поколения, которого знают все, — Данила Багров.
Кинорежиссер, сценарист, народный артист РФ Игорь Угольников сказал корреспонденту «Радио 1» о том, что согласен с предложенными коллегами типами героев, которые нужны российскому кинематографу.
- Человек, который задается вопросом: зачем я живу?
- Мужчина, который сначала делает, а потом говорит, но при этом все с настоящей гагаринской улыбкой.
- Человек труда.
- «Старики», у которых появилась новая треть жизни.
Фото: Радио 1
Также кинорежиссер добавил, что кино — это отражение разговора с предками, и тема семьи является основополагающей в развитии кинематографа.
«В первую очередь нам надо научиться говорить с нашими детьми и внуками, потому что порой мы не так много внимания им уделяем. Сейчас переломное время, оно ежедневно расширяется в нашем сознании, и это не только из-за СВО и из-за того, что весь мир превратил Россию в изгоя, а это просто большая война за наши умы и сердца наших детей. Мы сейчас изолированы от мира и поднимаем свое кино сами», — сообщил Угольников.
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Анастасия Бондарева