«Своими руками»: Как прошел фестиваль «Пильняковские чтения» в Ногинске

Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
Литературный фестиваль «Пильняковские чтения» прошел в Глуховском парке в Ногинске. Для гостей мероприятия подготовили 30 интерактивных площадок с мастер-классами, представлениями и другими активностями. Фестиваль проходит в округе уже третий год. В этот раз в павильоне для мастер-классов провели лекцию о жизни российского революционера-большевика Виктора Ногина — в его честь назван округ.
Организатор фестиваля «Пильняковские чтения» Богородского округа Мария Казаченко в беседе с «Радио 1» рассказала, что основной целью фестиваля был литературный конкурс.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
Она добавила, что в этом году на фестивале было 30 локаций с разными активностями.
По ее рассказу, фестиваль получил такое название в честь писателя Борис Пильняка, который проживал в Богородске с 1904 по 1912 год. Именно тут зарождался его талант и формировалась творческая точка зрения.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
Организатор фестиваля рассказала про площадки и активности, которые были на фестивале.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
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«Фестиваль состоял из конкурса и дня торжественного награждения, который мы наполнили всякими мастер-классами, локациями и активностями. Фестиваль нужен нам для объединения поколений, чтобы вспомнить прошлое Богородска, Ногинска, вспомнить, как 100 лет назад жили люди», – поделилась собеседница.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
Она добавила, что в этом году на фестивале было 30 локаций с разными активностями.
«Фестиваль с первого года показал хорошие результаты, уже насчитывалось 20 площадок, а в этом году стало 30, внедрили фишку в этом году – литературное большое массовое чаепитие. Мы организовали бесплатный чай для жителей из громадного самовара, в котором 700 литров, 4 тысячи чашек были выпиты гостями. Литературное варенье, которое варили наши мастерицы прямо в реальном времени рядом с самоваром, все было по старинным рецептам. Это ароматное варенье могли попробовать. На хлеб намазывали варенье, наливали чай, подавали мяту, листья смородины, вишни. И угощали людей. Все остались довольны», – рассказала Казаченко.Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
По ее рассказу, фестиваль получил такое название в честь писателя Борис Пильняка, который проживал в Богородске с 1904 по 1912 год. Именно тут зарождался его талант и формировалась творческая точка зрения.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
Организатор фестиваля рассказала про площадки и активности, которые были на фестивале.
Фото: телеграм-канал «Ногинский шик»
«Мы организовали локации, которые были направлены на что-то такое, что можно сделать своими руками, что было актуально 100 лет назад: работа с глиной, изготовление тряпичных кукол – все это было превращено в историю. Каждая площадка несла с собой полноценный исторический рассказ, который с удовольствием слушали и родители, и взрослые. Рисовали, лепили, дети делали свой фамильный герб, вышивали, писали гусиным пером. Еще в этом году сделали собственные открытки с фестиваля, и можно было подписать и отправить ретро почтой своему адресату», – поделилась тем, что было на фестивале «Пильняковские чтения» Мария Казаченко.
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Анастасия Бондарева