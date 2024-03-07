Долголеты из Лобни стали бронзовыми призерами музыкального конкурса «Мы в стиле»

Фото: Юлия Смагринская
Вокалисты элегантного возраста из Лобни взяли бронзу в музыкальном конкурсе «Мы в стиле». Об этом сообщил корреспондент.
Участники ансамбля «Неужели это мы» приняли участие в областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле» в Клину.
Стоит отметить, что коллектив образовался около полутора лет назад.
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« Практически сразу после создания ансамбль начал участвовать в различных музыкальных конкурсах. Многие из них проходили в онлайн-формате, чтоб удобнее для представительниц элегантного возраста – не нужно тратить силы на дорогу до места проведения мероприятия. В Клину проходил баттл, то есть битва между танцевальными и вокальными коллективами. Помимо концертных номеров нам еще давали задания, и надо было выполнять эти задания. Мы со всем справились. Реакция зрителя на наше выступление была просто потрясающая. Кричали «браво!». Даже наши конкуренты за нас болели», —поделилась руководитель вокальной студии Лариса Абабкова.
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Мира Полтева