Долголеты из Лобни стали бронзовыми призерами музыкального конкурса «Мы в стиле»

Президент РФ Владимир Путин объяснил студентке из Габона, почему знание иностранных языков не может быть заменено машинным или нейросетевым переводом. Как пишут «Известия», это произошло в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, завершившегося в Сочи в минувшую среду.