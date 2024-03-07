В Щелкове открылась выставка «Путешествие в далекое и не очень»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Александр Иванович Левченков — продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Он работает в историческом, бытовом и анималистическом жанрах. Мария Станиславовна Молодых работает в разных жанрах, в ее коллекции имеются натюрморты и городские пейзажи. В произведениях художника широко отражена тема истории России, ее традиций. Экспозиция музея расположена на двух этажах здания», — рассказали в пресс-службе.
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