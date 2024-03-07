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В Щелкове открылась выставка «Путешествие в далекое и не очень»

07 марта 2024, 11:30
Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

«Путешествие в далекое и не очень»: в Щелкове открылась выставка живописи членов Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в Щелковском историко-художественном музее. В рамках экспозиции представлены работы членов Союза художников России Александра Левченкова и Марии Молодых.

«Александр Иванович Левченков — продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Он работает в историческом, бытовом и анималистическом жанрах. Мария Станиславовна Молодых работает в разных жанрах, в ее коллекции имеются натюрморты и городские пейзажи. В произведениях художника широко отражена тема истории России, ее традиций. Экспозиция музея расположена на двух этажах здания», — рассказали в пресс-службе.


Стоит отметить, что жители и гости региона могут посетить выставку до 20 апреля 2024 года.

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#музей
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Путин объяснил студентке из Габона, зачем нужно учить иностранные языки
07 марта 2024, 04:55

Фото: официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин объяснил студентке из Габона, почему знание иностранных языков не может быть заменено машинным или нейросетевым переводом. Как пишут «Известия», это произошло в рамках Всемирного фестиваля молодёжи, завершившегося в Сочи в минувшую среду.
Как рассказала главе российского государства африканка по имени Оливия, она приехала в нашу страну ещё в 2011 году, чтобы изучать русский язык — и в конечном итоге решила получать образование только в России, так как влюбилась в русскую поэзию XIX столетия.

По мнению Владимира Путина, это — отличное решение, а знать иностранный язык и культуру (а для чужеземных студентов русский, разумеется, как раз и будет являться иностранным языком) остаётся в наши дни необходимым навыком, даже несмотря на существование нейросетей и машинных программ для текстового перевода.

«Сегодня вообще все можно через компьютер переводить быстро и без особого напряжения. Но это не дает возможности погружаться в другую культуру. А другая культура — это как другой мир. Читать Пушкина в оригинале, читать Гёте в оригинале, Драйзера в оригинале — это совершенно другое восприятие того мира, в котором живет художник или писатель», — подытожил президент.

Ранее Владимир Путин, выступая перед российскими и зарубежными студентами на закрытии Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, заявил, что присоединение России к Западу бессмысленно.

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В Химках прошло торжественное открытие выставки «Женское дело» в преддверии праздника
06 марта 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках к 8 Марта открыли фотовыставку о женщинах «мужских» профессий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.
В рамках экспозиции представлены фотоистории об 12 женщин, которые явлляются спасателем, водителем троллейбуса с 20-летним стажем, арбитром ФИФА, паралимпийской чемпионкой по стрельбе из лука, основательницей футбольной команды, инженером-конструктором космического предприятия.

«Героини проекта — такие разные, но всех их объединяет одно — любовь к своему делу. Успех для каждой — это желание сделать мир лучше. И каждой из них это удается. Именно к этому они стремятся, независимо от сферы, в которой работают. Труд этих прекрасных женщин находит отклик в сердцах сотен людей. Они вдохновляют своим примером и поражают силой характера — женственные снаружи и сильные духом внутри», — поделился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Стоит отметить, что выставка находится в музейно-выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого. Посетить её можно будет до конца марта абсолютно бесплатно.

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#подмосковье
#8 марта
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В Подмосковье пройдет кукольный спектакль «Сказки из разных карманов»
06 марта 2024, 17:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной театр кукол приглашает на «Сказки из разных карманов». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль-концерт режиссера-постановщика Алексея Смирнова состоится 9 марта.

«В основе постановки хорошо знакомые, но позабытые стихи поэтов ХХ века. Например, «Глупая лошадь» Вадима Левина — про лошадь, которая в дождь надевала галоши поплоше. Или «Заячья любовь» Николая Лама — с легендарной фразой-признанием «Ты такая, как морковка!». Эти ретро-произведения по-прежнему звучат тепло и трогательно, поэтому обрадуют как детей, так и взрослых, у которых появится возможность вспомнить любимые произведения детства», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что начало постановок в 11:00 и в 14:00.

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#подмосковье
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Волоколамские воспитанники студии искусств выиграли международный конкурс
06 марта 2024, 13:57

Фото: Дарья Шапочкина

Ребят из студии декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» ЦКиТ «Родники» наградили за победу в международном конкурсе. Об этом сообщил корреспондент.
На конкурс девочки вязали игрушки и делали своими руками кукол.

«На конкурсе члены жюри задавали вопросы о том, как мы делаем наши игрушки, из чего, об их лицах и даже позах. Мы, конечно, с удовольствием всё подробно рассказывали. На конкурсе было представлено около 100 работ. Приятно, что нас оценили, и в каждой возрастной категории мы заняли призовые места», — поделилась руководитель студии «Город мастеров» Александра Каширина.

По итогам конкурса участницы студии заняли групповые и индивидуальные призовые места в номинации «Мир моими глазами».

Стоит отметить, что студия также планирует принять участие в крупном московском конркусе.

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В Твери прошел музыкально-поэтический спектакль-концерт

В Красногорске завершился 29-й турнир команд КВН
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#подмосковье
#волоколамск
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В Красногорске завершился 29-й турнир команд КВН
05 марта 2024, 17:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

29-й турнир команд КВН городского округа Красногорск завершился во Дворце культуры «Подмосковье». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В турнире приняли участие пять команд городского округа: «Кроксы» МБОУ СОШ № 15, «3К» Гимназия № 2, «Даёшь Молодежь» Лицей №4, «Закон Мёрфи» МАУК ККДК «Подмосковье» и «Импульс» Молодежный центр.

«Тема всей программы была посвящена “Сказе о правильном выборе”. Участники шутили на самые разные темы: от мировых новостей до проделок нейросетей, от жизни звезд интернета до школьных будней. Зрители могли насладиться множеством смешных миниатюр, посвященных сценам из жизни школьников, забавным ситуациям на уроках и переменах», — поделились пресс-службы.

Стоит отметить, что победителем 29-го турнира стала команда «3К» Гимназия №2.

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В Красногорске 7 марта состоится открытие выставки «Женский день» в Музее Победы
#подмосковье
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#молодёжь
#зрители
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#квн
#красногорск
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В Твери прошел музыкально-поэтический спектакль-концерт
05 марта 2024, 17:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Артисты из Подмосковья приняли участие в музыкально-поэтическом спектакле-концерте в Твери. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт «Одна у человека мама — и Родина одна» по творчеству народного артиста России и СССР Иосифа Кобзона проходил в мультимедийном парке «Россия — моя история».

«Среди участников проекта были представители Московской области солисты Театра песни «Лилиум» Одинцовского Центра культурного развития, музыканты Одинцовского Молодежного оркестра, участницы Ансамбля барабанщиц Культурно-досугового центра «Полёт». Спектакль-концерт объединил известные композиции советской и российской эстрады, песни из любимых кинофильмов, а также музыкальное наследие Иосифа Кобзона», — поделились в пресс-службе.

Кроме этого,режиссер проекта заслуженный артист России Сергей Маховиков отметил, что подобные мероприятия помогают воспитывать чувство патриотизма у молодого поколения.

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В Красногорске 7 марта состоится открытие выставки «Женский день» в Музее Победы
05 марта 2024, 12:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Выставка «Женский день» в Музее Победы: уникальные украшения и аксессуары советских женщин. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Выставка будет приурочена к празднованию Международного женского дня. Она представляет собой экспозицию предметов обихода и украшений женщин Советского Союза 20-40-х годов XX века.

«Выставка организована с использованием предметов из фондов Музея Победы, включая деревянные шкатулки, сделанные военнопленными в лагере №27 и переданные музею их потомками. Шкатулки поражают своей уникальностью и красотой, они выполнены из различных пород дерева и имеют оригинальную резьбу. Кроме шкатулок, на выставке представлены и другие не менее интересные предметы: женская кожаная сумочка, веер из слоновой кости и оригинальные самодельные цветочные украшения. Все эти предметы являются отражением эпохи и позволяют посетителям окунуться в атмосферу прошлого», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить,что все желающие смогут посетить экспозицию до 17 марта 2024.

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#подмосковье
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В Талдоме в честь Масленицы устроят гастрономический конкурс и огненное шоу
05 марта 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Празднование Масленицы проведут в парке «Победа» Талдомского городского округа в воскресенье, 17 марта, в программе праздника концерт, ярмарка, конкурс кулинаров и чаепитие, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На празднике будет работать кулинарная мастерская «БлинОК», состоится масленичное чаепитие и гастрономический конкурс «Пальчики оближешь». Гостей праздника также ждёт огненное шоу, концерт, различные игры и забавы, а для малышей устроят катание на пони», — говорится в сообщении.
В торговой зоне, которую откроют на праздник, можно будет купить продукты от местных производителей: сыры, мёд, колбасы, выпечку. Будут также представлены различные сувениры и ремесленные изделия.
Праздник начнётся в 11:00 и продлится до 16:00.

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В Дмитрове состоится открытие выставки живописи Ильи Чируна
04 марта 2024, 16:38

Фото: пресс-служба министерства кульутры и туризма Московской области

Дмитровский кремль приглашает на открытие выставки Ильи Чируна. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и тризма Московской области.
Выставка «Свет» откроется 7 марта в Музейно-выставочном комплексе Дмитровского кремля.

«Илья Владимирович Чирун родился 1985 году в Яхроме. Тонкостям изобразительного искусства учился у известных художников. Художник следит за тенденциями современного искусства, экспериментирует с техникой письма и материалами.В его работах сочетаются классические приемы импрессионизма с уникальными авторскими находками, но приоритетным направлением в творчестве мастера остается реализм. В экспозиции будут представлены живописные работы в разных жанрах: пейзажи, натюрморты, портреты», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 14 апреля 2024 года.

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