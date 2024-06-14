Выставка «Художник русского платка» заработала в Подмосковье

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В Электростали открылась выставка «Художник русского платка». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка открылась в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева. Экспозиция посвящена памяти художника Семена Рыжова
Все желающие смогут посетить выставку до 8 сентября 2024 года.
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«Сергей Петрович Рыжов — художник из Павловского Посада. В рамках экспозиции гостям представят предметы из фондов Электростальского Музейно-выставочного центра. Выставка разделена на три части. Посетители увидят эскизы платков, шалей, скатертей, салфеток и многое другое», — поделились в пресс-службе.
Все желающие смогут посетить выставку до 8 сентября 2024 года.
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Мира Полтева