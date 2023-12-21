В Орехово-Зуеве открылась выставка редких бабочек, экзотических животных и насекомых

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«Эмоции посетителей колеблются от панического страха до радости, люди начинают восторгаться увиденным, приходят по несколько раз, приводят родственников. Каждый человек индивидуален и может иметь фобии, есть такие, кто боится войти даже к бабочкам в шатёр. Но через некоторое время человек привыкает к новому. Наши бабочки тропические и имеют несколько большие размеры, чем те, к которым привыкли жители нашей полосы, так что, скорее всего, это страх перед неизведанным, который человек быстро преодолевает», — поделилась куратор выставки Валерия.
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