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В Орехово-Зуеве открылась выставка редких бабочек, экзотических животных и насекомых

21 декабря 2023, 11:29
Фото: Ольга Сычёва

Фото: Ольга Сычёва

«От страха до радости»: выставка редких бабочек, экзотических животных и насекомых открылась в Орехово-Зуевском округе. Об этом сообщил корреспондент ГАУ АИС «Подмосковье».
Выставка работает в краеведческом музее города Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа.

«Эмоции посетителей колеблются от панического страха до радости, люди начинают восторгаться увиденным, приходят по несколько раз, приводят родственников. Каждый человек индивидуален и может иметь фобии, есть такие, кто боится войти даже к бабочкам в шатёр. Но через некоторое время человек привыкает к новому. Наши бабочки тропические и имеют несколько большие размеры, чем те, к которым привыкли жители нашей полосы, так что, скорее всего, это страх перед неизведанным, который человек быстро преодолевает», — поделилась куратор выставки Валерия.


Гости выставки смогут увидеть не только бабочек, но и тигрового питона, три вида пауков, жабу-агу, палочников и гигантского кузнеца. Стоит отметить, что выставка продолжит свою работу до 14 января 2024 года.

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В Подмосковном «Абрамцево» откроется выставка «Лицом к лицу»
20 декабря 2023, 17:28

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В Поленовской даче Музея-заповедника «Абрамцево» состоится открытие выставки «Лицом к лицу». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Открытие выставки Натальи Нестеровой и Лазаря Гадаева состоится 22 декабря.

«Наталья Нестерова и Лазарь Гадаев это два крупных художника, творивших в своей уникальной манере. Их творчеству органично присуще постоянство стиля, привязанностей в искусстве, стремление к монументальной образной пластике, постоянство таланта. Название выставки «Лицом к лицу» предполагает общение со зрителем напрямую, без посредников, через произведения-притчи», - отметили в ведомстве.

Для посетителей экспозиции представят порядка 30 работ художников. Это живопись, скульптура, графика 1960−2000-х годо, которая объединит произведения как из собрания музея, так и из частных коллекций.

Стоит отметить, что подробную информацию о выставке и билеты можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Абрамцево».

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Подмосковье получило Гран-при крупнейшей в России выставки народных промыслов
20 декабря 2023, 16:01

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Министерство культуры и туризма Подмосковья получило Гран-при конкурсной программы Выставки-ярмарки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2023». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Подмосковное министерство отметили в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции». Крупнейшая в стране по этой тематике выставка завершилась в Москве. За пять дней её посетили свыше 90 тыс человек.

На подмосковном стенде площадью 350 кв м были представлены 16 производителей и гастрономические бренды. Свою продукцию привезли фабрика декоративной росписи «Жостово», фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Дулёвский фарфоровый завод, Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, а также Коломенская пастила, пряничная арт-станция «10 зайцев» из Коломны и многие другие.

«Ладья» – единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Гости могут увидеть богатейшую палитру народных художественных промыслов со всей России, оценить новые направления развития отрасли, познакомиться с новинками, найти новых клиентов.

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Концерт «Вселенная Баха» состоится в подмосковном музее «Архангельское»
20 декабря 2023, 15:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник «Архангельское» приглашает на концерт «Вселенная Баха». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет 23 декабря в колоннаде музея-заповедника «Архангельское». На концерте гости и жители Подмосковья смогут услышать произведения великого композитора.


«Посетителей ждет погружение в мир музыки гения эпохи барокко в атмосфере старинной усадьбы. В творчестве Баха соединены традиции немецкой культуры, прежде всего протестантского хорала, с завоеваниями австрийской, итальянской, французской школ. Центральное место в инструментальном наследии композитора занимает органная музыка<…>», - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что для посетителей прозвучат прелюдии и фуги из сборника «Хорошо темперированный клавир», французская сюита соль мажор, токката и фуга ре минор и другие произведения И. С. Баха в исполнении пианист Виталия Егорова.

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Юбилей Московского Губернского театра отметят праздничным «Открытым театром»
20 декабря 2023, 12:17

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский Губернский театр проведет мероприятия, посвященные празднованию своего 10-летия. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Праздничное мероприятие пройдет 12 января 2024 года.

С самого утра гости смогут попасть в закулисье театра и увидеть театр глазами творческих работников и пройти теми маршрутами, по которым ежедневно ходят артисты и режиссеры. Также дляч всех желающих будет организована экскурсия по театру, где они смогут побродить по зрительскому фойе, выпить кофе и сделать памятные фото в арт-локациях с персонажами спектаклей.

«<…> Губернский театр — это сочетание современности и классики, театр, который говорит на вечные темы, о том, что волнует всех. В свой юбилей мы решили открыть двери нашего театрального дома для всех желающих. Надо только успеть зарегистрироваться, вся программа скоро появится на сайте театра. А к вечернему торжеству мы готовим сюрприз, который покажем на большой сцене»,–отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Кроме этого, в день празднования будут проходить различные мастер-классы и тренинги, встреча с Губернаторским оркестром, игры с актерами в настольный теннис, слова, домино, а также гости смогут услышать театральные байки и анекдоты.

Стоит отметить, что попасть на мероприятие «Открытый театр» можно будет только по предварительной регистрации.

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На выставке в Коломне впервые представят редкие шёлковые ткани и костюмы со всей России
19 декабря 2023, 22:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

В городском округе Коломна откроется выставка «Россия в шелках». Широкому зрителю впервые представят раритеты коллекции Музея-лаборатории «Шёлковая фабрика». Это златотканые и канаватные платы, изготовленные в Коломне на рубеже XVIII-XIX веков, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«В лофтовом пространстве бывшей шёлковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых можно будет увидеть девичью и женскую одежду для особых случаев из Архангельской, Вологодской, Курской, Рязанской и Нижегородской губерний. В XVIII веке Коломна стала центром «шёлковой моды». В городе работало пять шёлковых фабрик полного цикла. Там производили самые роскошные и дорогие ткани – штоф и парчу, канительные платки», – отметили в пресс-службе.
Основу экспозиции составит собрание народного костюма Любови Алиповой. Это частная коллекция подлинной крестьянской одежды XIX – начала XX веков из разных регионов России.

Открытие выставки состоится 22 декабря в 18:30 в музее-лаборатории «Шёлковая фабрика». Зарегистрироваться можно по ссылке.



Выставка продлится до 25 февраля и будет сопровождаться программой образовательных событий и кураторских экскурсий.

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На ВДНХ открылась «Новогодняя почта»
19 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto.com/User10095428_393

В Москве на Международной выставке-форуме «Россия» ВДНХ открылась «Новогодняя почта» «Петербургского дневника».
Отмечается, что по «Почте» любой желающий сможет отправить новогоднюю открытку в любой уголок страны бесплатно по 7 января.

«Пока мы привезли в Москву 20 тыс. открыток, но понимаем, что этого недостаточно – в прошлом году через «Новогоднюю почту» «Петербургского дневника», которая работала на Дворцовой площади, было отправлено более 45 тыс. открыток, а ведь закрывалась она до Нового года. В общем, при необходимости мы можем еще привезти открытки, чтобы у всех была возможность поздравить родных и близких таким способом», – прокомментировал генеральный директор «Петроцентра», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

«Новогодняя почта» открылась на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге уже в третий раз.

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Электромобиль из музея «Горки Ленинские» стал памятником науки и техники России
19 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Экспонат музея-заповедника «Горки Ленинские» стал памятником науки и техники России. об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Электромобиль на аккумуляторах, которым пользовалась семья Владимира Ильича Ленина, прошел процедуру оценки Экспертного совета Политехнического музея. По её итогам ему был присвоен статус «Памятник науки и техники России».

«Это признание не только нашего экспоната, но и многолетней профессиональной работы сотрудников музея-заповедника по сохранению предмета. <…> Наш электромобиль находится в отличном техническом состоянии, значительно лучшем, чем аналогичный в Лондоне, где такая техника производилась сто лет назад»,— отметил заместитель директора музея-заповедника «Горки Ленинские» по общим вопросам Михаил Колков.

Стоит отметить, электромобиль это - самоходное кресло на резиновом ходу, которое имеет два задних колесами большего диаметра и передние меньшего диаметра с малой колеей.

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В Подмосковье состоится спектакль от звезд театра «Русский балет» с юными танцорами
19 декабря 2023, 17:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В спектакле «Щелкунчик» вместе со звездами театра «Русский балет» выступят юные танцоры. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Спектакль состоится 24 декабря на базе Московского Губернского театра. Его покажет Московский областной государственный академический театр «Русский балет» в постановке художественного руководителя театра народного артиста СССР Вячеслава Гордеева.


«В спектаклях «Русского балета» традиционно принимают участие юные танцоры. Вот и на сей раз принять участие в «Щелкунчике» — удивительной, таинственной, доброй рождественской сказке, приглашены 18 учащихся и студентов Красногорского хореографического училища — филиала Московского Губернского колледжа искусств», отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что у детей появилась возможность выступить на сцене с лауреатом международного конкурса Сиори Фукуда, заслуженным артистом России Дмитрием Проценко, заслуженным артистом Московской области Мстиславом Арефьевым и солисткой театра «Русский балет» Екатериной Лосевой.

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В музее-заповеднике «Мелихово» пройдут новогодние программы для детей
19 декабря 2023, 12:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» стартуют новогодние программы. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В «Усадьбе Лопасня-Зачатьевское» с 22 по 24 декабря пройдет новогодняя программа «Ёлка в дворянской усадьбе» для детей.

«Вместе с героями сказок ребята поиграют в игры XIX века, изготовят новогодние игрушки, увидят сказку из «волшебного фонаря», встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой. А главным подарком станет новый спектакль Мелиховского театра по сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», - отметили в ведомстве.

Кроме этого, с 26 по 29 декабря и с 3 по 6 января проведут программу «Ёлка в Мелихове. Петя и тайна волшебных часов», где взрослые и дети смогут стать «творцами» новогоднего чуда.

Стоит отметить, что полную программу, время и расписание все желающие смогут найти на официальном сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

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