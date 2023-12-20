В Серпухове открылась выставка «Маковские. Константин и Владимир»

Фото: Радио 1
В экспозиции покажут почти 90 работ из собрания 12 ведущих музеев России, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, ГМИЙ им. А.С. Пушкина и другие.
Этим проектом музей презентует свое новое выставочное пространство, открытое в отреставрированном Каретном сарае, здание которого является объектом культурного наследия и входит в ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Проект в Серпухове впервые соберет в одном выставочном пространстве работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира Маковских (1846-1920), предоставленные ведущими федеральными музеями. Главной темой изучения кураторов проекта становится связь живописи Маковских с литературными и музыкальными сюжетами этого периода, что станет центром экспозиции.
Фото: Радио 1
Творчество братьев Маковских значительных художников в русском искусстве второй половины 19 века - наглядно показывает традиции и новаторство отечественной живописи, отражает историю России и переживания современников. Выставка «Маковские. Константин и Владимир» готовится к 105-летию музея и станет первым проектом в открытом после реставрации новом пространстве музея - бывшем «Каретном сарае». Выставка будет работать до 19 мая 2024.
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Фото: Радио 1
«Картины обоих братьев активно покупали и их работы оказались разбросаны не только по территории России, но и за ее пределами. И чтобы увидеть такое многообразие, нужно совершить большое путешествие по России. И своим выставочным проектом даем такую возможность в Серпухове», - поделилась Жанна Алейникова, директор Серпуховского историко- художественного музея.
Фото: Радио 1
Проект в Серпухове впервые соберет в одном выставочном пространстве работы всех циклов Константина (1839-1915) и Владимира Маковских (1846-1920), предоставленные ведущими федеральными музеями. Главной темой изучения кураторов проекта становится связь живописи Маковских с литературными и музыкальными сюжетами этого периода, что станет центром экспозиции.
«Маковские очень разные по направлению своего творчества, но они были очень близки. Поэтому выставка получилась интересная благодаря тому, что братья такие разные в творчестве, но общие корни здесь ощущаются», - отметила Елена Нестерова, профессор академии художеств им. Репина.
Фото: Радио 1
Творчество братьев Маковских значительных художников в русском искусстве второй половины 19 века - наглядно показывает традиции и новаторство отечественной живописи, отражает историю России и переживания современников. Выставка «Маковские. Константин и Владимир» готовится к 105-летию музея и станет первым проектом в открытом после реставрации новом пространстве музея - бывшем «Каретном сарае». Выставка будет работать до 19 мая 2024.
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Дана Игумнова