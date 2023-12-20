Подмосковье получило Гран-при крупнейшей в России выставки народных промыслов

Фото: пресс-служба Минкульта МО
На подмосковном стенде площадью 350 кв м были представлены 16 производителей и гастрономические бренды. Свою продукцию привезли фабрика декоративной росписи «Жостово», фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Дулёвский фарфоровый завод, Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, а также Коломенская пастила, пряничная арт-станция «10 зайцев» из Коломны и многие другие.
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