В Псковской области создан Музей партизанской славы

Фото: фотобанк Московской области
Создание экспозиции приурочено к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а в её центре — история партизанского обоза, который в марте 1942 года доставил из Псковской области в блокированный город продукты.
«Мы также расскажем о том, как управлялось партизанское движение из Ленинграда, что представлял этот край до войны и как действовали пришедшие сюда немцы. Всё это нужно для того, чтобы создать полную и объективную картину мира, существовавшего на оккупированной территории», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик.
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