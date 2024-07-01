В Серпухове состоялся фестиваль «Купеческий вкус»

Фото: iStock/LARISA DUKA
Фестиваль «Купеческий вкус» провели на территории Серпуховского историко-художественного музея. В этом году мероприятие состоялось в шестой раз, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Фестивальная площадка была организована у Каретного сарая. Во время праздника гости могли погрузиться в атмосферу XIX века», — говорится в сообщении.В программу фестиваля вошли различные игры, головоломки, мастер-классы и дегустация чая с фирменными пирогами. Фестиваль собрал сотни гостей — как жителей округа, так и туристов.
В администрации отметили, что историческое здание Каретного сарая было реконструировано в 2023 году, оно входит в состав Серпуховского историко-художественного музея.
Читайте также:
Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек
В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников
В Люберцах прошел фестиваль «Танцуй от души»
Лев Каштанов