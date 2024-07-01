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В Серпухове состоялся фестиваль «Купеческий вкус»

01 июля 2024, 21:51
Фото: iStock/LARISA DUKA

Фото: iStock/LARISA DUKA

Фестиваль «Купеческий вкус» провели на территории Серпуховского историко-художественного музея. В этом году мероприятие состоялось в шестой раз, сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Фестивальная площадка была организована у Каретного сарая. Во время праздника гости могли погрузиться в атмосферу XIX века», — говорится в сообщении.
В программу фестиваля вошли различные игры, головоломки, мастер-классы и дегустация чая с фирменными пирогами. Фестиваль собрал сотни гостей — как жителей округа, так и туристов.



В администрации отметили, что историческое здание Каретного сарая было реконструировано в 2023 году, оно входит в состав Серпуховского историко-художественного музея.

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#серпухов
#фестиваль
#культура
#праздник
Фестиваль Чайковского в Клину посетили более 13 тысяч человек
01 июля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Свыше 13 тысяч зрителей посетили мероприятия Х Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского, который проводился в Клину в июне, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Фестиваль длился десять дней и завершился 30 июня. На фестивальных площадках выступили пианист Денис Мацуев, ансамбль «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета, артисты Евгений Миронов и Александра Урсуляк, немецкая оперная певицы Симона Кермес, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана и многие другие», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваль Юрий Башмет провёл мастер-класс для одарённых учеников подмосковных школ искусств, кроме того, работала школа молодых журналистов, освещающих события в сфере культуры.

Фестивальная программа завершилась выступлением Пелагеи.

Международный фестиваль Чайковского в Клину проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#лето в подмосковье
#фестиваль чайковского
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#клин
#минкульттуризма мо
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В шатурском парке «Крестов брод» устроили бал выпускников
01 июля 2024, 12:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Бал выпускников организовали в парке «Крестов брод» в городском округе Шатура, для ребят устроили различные развлечения и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На празднике были фокусники, мимы, ходулисты. Шаржисты рисовали портреты на память. Для желающих провели мастер-классы по приготовлению мороженого и росписи картин. А ещё выпускники писали себе письмо в будущее: мечту или цели», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школы округа Шатура в этом году закончили более 200 человек. 41 выпускник стал медалистом: свои награды ребята получили из рук главы муниципалитета Алексея Артюхина.

В пресс-службе округа также сообщили, что в числе шатурских выпускников есть стобалльники ЕГЭ, а Виктория Наклескина стала мультистобалльницей: она получила максимальную оценку на ЕГЭ по литературе и русскому языку.

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#праздник
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Канье Уэст появился в VIP-терминале аэропорта Внуково
Shot: Канье Уэст появился в VIP-терминале аэропорта Внуково
01 июля 2024, 04:34

Фото: iStock/skyNext

Канье Уэст появился в столичном аэропорту Внуково, передает Telegram-канал Shot.
Рэпер направился к VIP-терминалу, скрывая лицо. Его сопровождали несколько охранников и Гоша Рубчинский, главный дизайнер бренда одежды и обуви Уэста Yeezy.

Ожидается, что Уэст покинет Москву в ближайшее время.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденным данным, музыкант приехал на вечеринку по случаю 40-летия Гоши Рубчинского.

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#музыка
#музыкант
#внуково
#аэропорт
#россия
#день рождения
#москва
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В визите Канье Уэста в Россию увидели вызов истеблишменту США
Политолог Дробницкий: Канье Уэст визитом в Россию бросил вызов истеблишменту США
01 июля 2024, 01:49

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Визит американского рэпера Канье Уэста в Россию был вызван протестом против американского истеблишмента, заявил в интервью газете «Взгляд» американский политолог Дмитрий Дробницкий.
«Многие представители американского шоу-бизнеса считают, что в Россию ехать нельзя. А Уэст им ответил, мол, "да пошли вы!"», – подчеркнул он, комментируя визит исполнителя в Москву.

По мнению собеседника издания, рэпер является бунтарем в «пролиберальном чернокожем мейнстриме».

Политолог также обратил внимание на открытую поддержку Канье Уэстом бывшего президента США Дональда Трампа, добавив, что нельзя недооценивать значение музыканта в предвыборных кампаниях политиков.

Канье Уэст приехал в Москву на празднование 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского. Празднование проходило в ресторане «Белуга».

Ранее появилась информация о том, что музыкант может провести концерт в «Лужниках» в свой день рождения 8 июля. Однако позже эта информация была опровергнута.

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#день рождения
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Тихон Тихий: зачем 29 июня встряхивать лень
В России 29 июня отметят народный праздник Тихона Тихого
29 июня 2024, 04:33

Фото: Фотобанк Московской области/ Владимир Лебедев

Православные 29 июня вспоминают святителя Тихона Тихого. В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 27 июня, что можно и нельзя делать в этот день.

История

Отец Тихон Тихого владел в Амафунте (Аматусе) и поручал сыну продавать хлеб, но тот раздавал его бедным. Отец, узнав об этом, пришел в ярость, но Тихон объяснил, что действовал согласно Библии. «Я даю Богу хлебы взаймы», – добавил он и предложил отцу пойти посмотреть на запасы зерна. К удивлению отца, оказалось, что якобы пустое хранилище было переполнено пшеницей. С тех пор отец Тихона разрешил ему раздавать хлеб нуждающимся.

Что нужно сделать на Тихона Тихого

Святитель Тихон был известен своим трудолюбием и любовью к письменному слову. Поэтому 29 июня особое внимание уделяется умственному труду: если день слишком жарок для работы, рекомендуется провести время за чтением или рассказыванием историй.

Хозяйик в этот день собирали лекарственные травы или пропалывали грядки. Также было принято встряхивать постельное белье, чтобы избавиться от лени, накопившейся за эти годы. Считалось, что на следующий день, выспавшись на такой «чистой» постели, человек проснется бодрым и полным сил.

Этот день также отлично подходит для любого вида уборки, мытья и готовки
но не для выпечки. Стоит провести вечер с семьей и порадовать их полезными мелочами. Также важно отпустить обиду и простить обидчиков.

Что нельзя делать 29 июня

На Тихона Тихого категорически запрещалось заниматься выпечкой и даже замешивать тестов во избежание финансовых трудностей. В этот день были и другие ограничения.

Так, например, запрещалась работать на огороде, лениться и спать до обеда, повышать голос на близких, обсуждать помолвку или свадьбу, а также выносить мусор после заката и собирать и приносить домой цветы.

Приметы 29 июня

На востоке появились перистые облака – погода станет лучше.

Вечерний туман – к улучшению погоды.

Млечный Путь хорошо виден ночью – к солнечному дню.

Утром одуванчики, гвоздики и вьюнки закрыли цветы – ожидается дождь.

Утром папоротник свернули листья – завтра будет тепло и солнечно.

Камыши, телорез и остролист «плачут» – скоро пойдет дождь.

Рыба яростно мечется – к ливню.

Мелкий дождь и кузнечики молчат – к плохой погоде.

Бледная радуга – конец ненастью.

Сновидение на 29 июня может исполниться на следующий день.

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В Люберцах прошел фестиваль «Танцуй от души»
28 июня 2024, 10:06

Фото: Наталья Лымарь

Фестиваль «Танцуй от души» впервые собрал в Люберцах коллективы из 35 городов Подмосковья. Об этом сообщил корреспондент.
Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха.

Организаторы фестиваля предлагали участникам пройти направо, где проходили занятия зумбой, налево, где можно было заняться йогой, или прямо к сцене. А ещё гостей фестиваля приглашали не пройти мимо чайного стола и полевой кухни.

«Около пяти лет существует проект «Активное долголетие», мы проводим много мероприятий. Тематика сегодняшнего фестиваля — танцы от современных до традиционных направлений. Такие праздники очень важны для людей старшего поколения, потому что так они себя проявляют, показывают свои таланты, они этим живут и при этом очень активны. В Люберцах уже более тысячи участников проекта «Активное долголетие», это жители старше 60 лет», — отметила директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» Теа Кортхонджия.

На открытой площадке не было равнодушных. Зрители с благодарностью подтанцовывали и аплодировали каждому выступлению.

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#активное долголетие
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#праздники
#жители
#таланты
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В Подмосковье открылась фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы»
27 июня 2024, 17:53

Фото: Роман Савельев

В Королёве открылась необычная фотовыставка «Разные кошки. Разные судьбы». Об этом сообщил корреспондент.
Открытие выставки известного фотографа Анны Нильсен прошло в центральной библиотеке города.

«Мы прочитали про выставку в группе библиотеки во «ВКонтакте» и решили прийти на открытие. Нам всё очень понравилось! Каждая фотография имеет свою уникальную историю, а животные на них просто замечательные. Анна смогла ярко передать характер каждого питомца. Мы обязательно придём сюда ещё раз перед закрытием выставки. Спасибо Анне за её работу!» — поделилась своими впечатлениями местная жительница Ангелина Лебедева.

Выставка будет работать до конца июня, и все желающие смогут увидеть её своими глазами. Местные жители уже оценили экспозицию и остались в восторге.

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#фотография
#жители
#выставки
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Жителей Подмосковья приглашают принять участие в фотоконкурсе «Лето – это Хит!»
27 июня 2024, 17:48

Фото: iStock/Solovyova

Всероссийский фотоконкурс «Лето — это Хит!» будет проводить в период с 15 июля до 15 августа радио Хит FM, принять в нём участие смогут все желающие, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Для того, чтобы стать участником фотоконкурса, достаточно сделать снимок какого-то красивого уголка России и разместить его в соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники» с хештегом #ЛЕТОЭТОХИТ.

«Проект «Лето – это Хит!» ярко демонстрирует наше стремление поддерживать внутренний туризм. Это не просто фотоконкурс, а важная инициатива, которая объединяет жителей страны, вдохновляя их на путешествия и открывая самые красивые места России», — сказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.
Два раза в неделю — по вторникам и четвергам — жюри будут выбирать двух победителей, дозваниваться до него в прямом эфире утреннего шоу и дарить подарки. Лучшие фото будут опубликованы на странице проекта. А один участник, чья работа будет признана самой лучшей, получит главный приз — уикенд на двоих в Москве.

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В Подмосковье многодетные семьи могут без ограничений посещать музеи и выставки
27 июня 2024, 14:44

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Многодетные семьи могут без ограничений посещать подмосковные музеи, парки культуры и отдыха, выставки.
На заседании Мособлдумы расширили меры социальной поддержки для многодетных семей. Нововведения затронут не только жителей Подмосковья, но и гостей из других регионов.

«Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно просто предъявить удостоверение многодетной семьи. Многие российские туристы выбирают Подмосковье. У нас 60 музеев и 195 парков. Летом они особенно востребованы. Уверен, что этой возможностью с удовольствием воспользуются наши жители и гости уже в этом туристическом сезоне», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Стоит отметить , что данная соцподдержка — хорошая экономия семейного бюджета.

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