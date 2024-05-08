В парке Наро-Фоминска устроили праздник с метанием сапёрных лопаток и сборкой автомата

Фото: пресс-служба Наро-Фоминского г.о.
Праздничная программа, посвящённая приближающемуся Дню Победы, прошла в минувшие выходные в парке «Победа» в подмосковном Наро-Фоминске, для гостей были подготовлены спортивные и культурные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«На празднике были организованы различные состязания, сборка и разборка автомата Калашникова и пистолета Макарова, метание сапёрных лопаток, и современный бой на мечах. Кроме того, в память о подвиге воинов Великой Отечественной войны проводилась акция «Георгиевская ленточка», — отмечается в сообщении.Посетителей парка также ждал праздничный концерт «Победный май», на которому прозвучали песни, посвящённые военному подвигу советского народа. В завершении программы в парке показали художественный фильм «А зори здесь тихие».
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