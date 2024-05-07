В Подмосковье пройдут первые концерты фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Подмосковье 11 мая пройдут первые концерты второго сезона фестиваля «Город танцует в парках». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Первые концерты состоятся уже 11 мая в Серпухове и Чехове.
Стоит отметить, что подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте проекта «Город танцует в парках».
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«Фестиваль «Город танцует в парке» проводится в Московской области второй год подряд. В этом году на концертных площадках в 30 парках региона свои номера представят танцевальные команды из 55 городских округов. Показ танцевальных программ будет проходить до 16 июня 2024 года. Завершением фестиваля станут гала-концерт и церемония награждения участников 7 сентября в Раменском городском округе», — подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что подробную информацию о фестивале можно найти на официальном сайте проекта «Город танцует в парках».
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Мира Полтева