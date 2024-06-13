В Подмосковье откроется выставка живописи Михаила Бабенкова

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В Щелкове 18 июня откроется выставка живописи Михаила Бабенкова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Экспозиция музея проходит на двух этажах здания. Среди многочисленных экспонатов музея можно увидеть коллекции археологии, флоры и фауны, этнографии, документов, а также личные вещи, документы и фотографии участников Великой Отечественной войны, редкие книги, предметы графики и живописи, скульптуры. Также в музее проводятся выставки живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и размещаются временные экспозиции музея», — поделились в министерстве.
Все желающие смогут посетить музей и посмотреть на работы художника до 20 июля 2024 года. Дополнительную информацию можно найти на официальном сайте музея.
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