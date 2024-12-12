В парке в Серебряных Прудах откроют самоварную станцию

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Самоварная станция с разнообразными видами чая и угощением будет работать в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 14 декабря, она станет частью общеобластного мероприятия «Парки. Баранки», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Кроме того, посетителей парка ждут различные игры и концертная программа. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.«Благодаря самоварной станции гости праздника смогут погрузиться в удивительное разнообразие видов и сортов чая — от фруктовых до овощных. Посетителям расскажут об истории чаёв и о методах их приготовления», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды
Парк культуры и отдыха «Серебряный» расположен по адресу: рабочий посёлок Серебряные Пруды, улица 8 Марта, дом №11В.
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